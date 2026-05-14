Petro anuncia medidas regulatorias y acciones penales contra los fondos privados de pensiones en Colombia

El Gobierno Nacional intensifica su disputa con las AFP tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de 25 billones de pesos hacia Colpensiones.

El panorama del sistema pensional en Colombia ha entrado en una fase de alta tensión tras los recientes anuncios del presidente Gustavo Petro , quien ha manifestado su intención de implementar nuevas medidas regulatorias y, potencialmente, iniciar acciones penales contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Esta escalada de conflictos surge a raíz de la decisión tomada por el Consejo de Estado, organismo que determinó suspender de manera provisional el Decreto 0415 de 2026. Dicha norma era la encargada de coordinar el traslado masivo de aproximadamente 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, beneficiando a cerca de 120 mil afiliados que decidieron cambiar su régimen pensional bajo el marco de la nueva reforma.

El alto tribunal fundamentó su decisión argumentando que el Poder Ejecutivo habría excedido sus facultades constitucionales al definir el destino de estos recursos sin contar con una autorización expresa y detallada por parte del Congreso de la República. Esta situación ha puesto de relieve la fragilidad del consenso entre las ramas del poder público en un momento crítico de transición económica para millones de colombianos que dependen de sus ahorros para el retiro.

Durante la celebración del Consejo de Ministros, el mandatario no ocultó su descontento con la postura del Consejo de Estado, asegurando que el tribunal realizó un prejuicio sobre el decreto antes de someterlo a un análisis exhaustivo y profundo. Petro afirmó que existen actuaciones que se han desarrollado al margen de la ley, lo que provocó una reacción inmediata y severa por parte de diversas instancias de la rama judicial.

Varios tribunales han señalado que el presidente está descontextualizando las sentencias judiciales y que sus pronunciamientos públicos están erosionando la confianza institucional del país. Las altas cortes han advertido que este tipo de retórica puede derivar en campañas de hostigamiento contra los jueces y magistrados que simplemente actúan bajo el imperio de la ley. A pesar de estas advertencias, el Gobierno ha decidido avanzar en la protección de lo que Petro califica como el ahorro público administrado por entes privados.

En este sentido, ha instruido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que actúe contra cualquier funcionario de las tres ramas del poder que haya vulnerado el artículo 76 de la reforma pensional, el cual el mandatario insiste que permanece plenamente vigente. Asimismo, la Superintendencia Financiera ya ha iniciado procesos de investigación contra múltiples fondos privados por el presunto incumplimiento en el traslado de 8.7 billones de pesos correspondientes a más de 32 mil afiliados.

Más allá de la disputa legal, el presidente Petro ha lanzado una advertencia alarmante sobre la viabilidad financiera de las AFP, sugiriendo que estas entidades se dirigen hacia una quiebra inevitable. Apoyándose en datos suministrados por el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el jefe de Estado sostuvo que los egresos de capital en los fondos privados ya superan los ingresos percibidos desde que se aprobó la reforma pensional.

Según esta visión, las utilidades de las administradoras privadas han caído drásticamente y estas organizaciones están luchando desesperadamente por sobrevivir ante el cambio de paradigma que impone el nuevo modelo pensional. Petro fue enfático al señalar que, si la Corte Constitucional llegara a anular la reforma pensional aprobada por el Congreso, los fondos privados colapsarían de manera inmediata.

El presidente comparó esta situación con la crisis sistémica que actualmente atraviesan las Entidades Promotoras de Salud (EPS), sugiriendo que el modelo de gestión privada de servicios esenciales es insostenible. Para mitigar este riesgo, el Ejecutivo prepara un paquete de controles estrictos y medidas administrativas fundamentadas en la Constitución, con el objetivo de asegurar que los ahorros de los trabajadores no se pierdan en medio de la insolvencia de las administradoras privadas.

La incertidumbre persiste sobre los plazos de traslado, ya que el decreto suspendido establecía fechas límite en mayo de 2026 para el movimiento de los recursos, un proceso que ahora se encuentra en un limbo jurídico mientras se dirime la legalidad de las órdenes gubernamentales





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