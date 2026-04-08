Petro anuncia proyecto de ley de financiamiento y medidas para la economía ante la suspensión de la emergencia

El presidente Gustavo Petro anuncia la presentación de un proyecto de ley de financiamiento ante el Congreso, tras la suspensión de la emergencia económica decretada. Además, critica al Banco de la República y detalla medidas para controlar precios, apoyar a sectores productivos y mitigar el impacto económico.

El presidente Gustavo Petro comunicó en una alocución que presentarán ante el Congreso de la República un proyecto de ley de financiamiento. Este proyecto integral tiene como objetivo materializar las medidas propuestas en la emergencia económica que su gobierno decretó previamente.

Es importante recordar que esta emergencia se encuentra actualmente suspendida de forma temporal por decisión de la Corte Constitucional, lo que ha generado incertidumbre y obligó al ejecutivo a buscar alternativas legales para implementar sus políticas. Petro enfatizó que la administración está comprometida con la estabilización fiscal y el bienestar económico del país, a pesar de los desafíos legales que enfrenta. La elaboración de este proyecto de ley representa un esfuerzo significativo para adaptar y legitimar las acciones propuestas, buscando el respaldo necesario para su ejecución. La administración confía en que el diálogo constructivo con el Congreso permitirá avanzar en la implementación de las políticas necesarias para afrontar los retos económicos actuales y futuros. El gobierno reitera su compromiso de trabajar arduamente para proteger los intereses de todos los colombianos y asegurar un futuro próspero y sostenible para la nación. \Durante su discurso, el presidente Petro expresó críticas directas al Banco de la República, institución encargada de la política monetaria en Colombia. Señaló que las recientes decisiones de la entidad, específicamente el aumento de las tasas de interés, podrían estar beneficiando desproporcionadamente a ciertos sectores económicos. En particular, Petro mencionó al sector financiero, los fondos de pensiones y cesantías, y a sus administradores, quienes están vinculados a bancos, compañías de seguros y capital extranjero. Esta postura refleja una preocupación por el impacto de estas decisiones en la economía general y en la distribución de la riqueza. El presidente argumentó que el incremento en las tasas de interés, aunque justificado por la necesidad de controlar la inflación, podría estar afectando negativamente a otros sectores productivos y a la población en general, al encarecer el crédito y dificultar el acceso a financiamiento. Además, Petro anunció una serie de medidas específicas que buscan contrarrestar los efectos negativos de la situación económica actual, especialmente en lo que respecta a los precios de los alimentos y el acceso a créditos subsidiados para diversos sectores. El gobierno busca garantizar un equilibrio entre el control de la inflación y el apoyo al crecimiento económico, asegurando que las políticas implementadas beneficien a todos los colombianos.\En respuesta a la situación económica y las críticas al Banco de la República, el presidente Petro detalló una serie de medidas concretas diseñadas para mitigar el impacto de la crisis y promover el desarrollo económico. Entre estas, destacó el control y la prevención del alza de precios en los alimentos, lo cual se materializará, en parte, a través de subsidios a fertilizantes, que serán gestionados por los ministerios competentes. Además, Petro abordó la situación de Monómeros, una empresa clave en el suministro de fertilizantes, informando que, tras un cambio en la política del gobierno venezolano, ya no existe interés en la venta de la misma a Colombia, lo que obliga al gobierno a buscar nuevas alternativas para garantizar el abastecimiento de insumos agrícolas. Asimismo, anunció que las exportaciones de fertilizantes producidos en Colombia estarán sujetas a altos aranceles, con el objetivo de priorizar el mercado nacional y asegurar la disponibilidad de estos productos para los agricultores colombianos. También se plantean créditos con tasas de interés compensadas, es decir, subsidiadas, que inicialmente se enfocarán en el departamento de Córdoba, que ha sido afectado por la emergencia derivada de los frentes fríos. Adicionalmente, se plantea limitar la exportación de carne y promover líneas de crédito subsidiado para pequeñas y medianas industrias urbanas, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. El Banco Agrario de Colombia continuará su enfoque en el sector rural y Bancóldex ampliará su oferta de servicios hacia las zonas priorizadas, fortaleciendo el apoyo financiero a los sectores productivos y contribuyendo al desarrollo regional. Estas medidas buscan brindar un alivio a los ciudadanos y empresas, promoviendo la resiliencia económica y sentando las bases para un crecimiento sostenible





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