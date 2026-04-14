Petro arremete contra alcaldes y gobernadores: amenaza con cárcel por alza en el impuesto predial

El presidente Gustavo Petro, durante un consejo de ministros, expresó su descontento con alcaldes y gobernadores, amenazando con acciones legales por los aumentos en el impuesto predial. También abordó la situación de los campesinos y la actuación de la fuerza pública.

En el contexto del consejo de ministros celebrado este lunes, el presidente de la República, Gustavo Petro , dirigió duras críticas a alcaldes y gobernadores, llegando incluso a amenazar con la posibilidad de acciones legales y encarcelamiento por parte de las autoridades judiciales. El desencadenante de esta confrontación fueron los significativos aumentos en el impuesto predial observados en diversas regiones del país. Petro, con vehemencia, expresó su descontento y dejó claro su compromiso con la protección del pueblo y sus intereses. 'Ya tienen las órdenes. La comida se libera sí o sí, es la del pueblo y eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. No por orden nuestra porque es de la justicia y del contralor', afirmó el mandatario, dejando entrever su determinación para combatir lo que considera prácticas desfavorables para la ciudadanía. La postura del presidente refleja una clara preocupación por la situación económica y social, y una disposición a tomar medidas enérgicas para abordar los desafíos existentes.

La intervención de Petro en el consejo de ministros también incluyó referencias a otros temas de relevancia nacional, como la relación con las autoridades de control y la gestión de conflictos sociales. El presidente anunció su intención de dialogar con el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, con el objetivo de buscar una coordinación efectiva para la suspensión de gobernadores y alcaldes que pudieran estar incurriendo en prácticas cuestionables. 'A ver si nos ponemos de acuerdo en algo', señaló Petro, evidenciando su deseo de colaboración con las instituciones competentes.

Además, Petro dirigió un mensaje específico a la fuerza pública, instando a evitar el uso de la fuerza contra los campesinos que participaban en bloqueos de vías en diferentes partes del país. 'Los campesinos no se golpean o les vamos a sacar los ojos, eso lo hacen los uribistas, no nosotros. Pero se les hace entender, que no se dejen engañar de los falsos', declaró el presidente, mostrando su respaldo a las protestas campesinas, pero enfatizando la necesidad de abordar los conflictos a través del diálogo y la persuasión, evitando la violencia. Esta postura refleja su compromiso con la protección de los derechos de los campesinos y su disposición a resolver los conflictos de manera pacífica.

El pronunciamiento de Petro refleja una serie de prioridades gubernamentales, que incluyen la protección de los intereses del pueblo, la búsqueda de la justicia y la resolución pacífica de los conflictos sociales. El tono enérgico utilizado por el presidente, y las amenazas de acciones legales, ponen de manifiesto la gravedad con la que se toma la situación actual, y la determinación del gobierno para actuar en consecuencia. La situación del impuesto predial y las protestas campesinas son dos de los desafíos más urgentes que enfrenta el gobierno en este momento, y la reacción del presidente Petro demuestra la importancia que les concede





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