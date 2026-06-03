Petro asegura que liderará campaña de Cepeda en segunda vuelta, pero descarta renuncia

El presidente Gustavo Petro ha asegurado que liderará la campaña de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, pero tanto el Gobierno como la campaña del Pacto Histórico han negado que exista intención de abandonar el cargo. Las declaraciones del presidente han desatado una fuerte controversia política y han generado especulaciones sobre una posible renuncia a la Presidencia de la República.

El presidente Gustavo Petro ha asegurado que liderará la campaña de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, pero tanto el Gobierno como la campaña del Pacto Histórico han negado que exista intención de abandonar el cargo.

Las declaraciones del presidente han desatado una fuerte controversia política y han generado especulaciones sobre una posible renuncia a la Presidencia de la República. Sin embargo, la Casa de Nariño y la campaña de Cepeda han aclarado que el mandatario no tiene previsto dejar el cargo para participar activamente en la contienda electoral que definirá al próximo presidente de Colombia el 21 de junio.

El jefe de Despacho de la Presidencia, José Raúl Moreno, ha negado de manera categórica que el mandatario contemple abandonar la Casa de Nariño.

"El Presidente no va a renunciar", escribió Moreno, cerrando así las versiones que surgieron tras el mensaje publicado por Petro luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial. Petro ha negado que vaya a renunciar a la Presidencia para liderar la campaña de Cepeda, asegurando que su mensaje se refería a "ponerse al frente de la batalla por la vida".

Las especulaciones se originaron por las interpretaciones de algunos sectores políticos sobre el alcance de las declaraciones del jefe de Estado y los límites constitucionales de la participación de funcionarios públicos en campañas electorales. Desde el equipo político de Cepeda también han rechazado la versión sobre una eventual salida de Petro del poder para sumarse a la campaña.

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y actual asesor de la candidatura de Cepeda, ha asegurado que las declaraciones del presidente deben entenderse en el contexto de la confrontación política que mantiene con Abelardo de la Espriella. La controversia comenzó tras una extensa publicación del presidente en la red social X, donde respondió a señalamientos realizados por De la Espriella y anunció que participará activamente en la defensa de su proyecto político.

Petro ha hecho un llamado a los jóvenes para que participen masivamente en la segunda vuelta presidencial y ha asegurado que el momento político exige una movilización amplia de sus simpatizantes. También ha planteado la necesidad de sumar nuevos apoyos alrededor de la candidatura de Cepeda y ha señalado que el progresismo necesita incrementar significativamente su votación para revertir el resultado de la primera vuelta.

En su pronunciamiento, el mandatario también ha reiterado sus cuestionamientos sobre el proceso electoral del pasado domingo, asegurando que existieron prácticas de compra de votos





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