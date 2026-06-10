Petro asume presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y alerta sobre uso de IA para discursos de odio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial para expandir desinformación y odio. Propuso un tratado internacional para regular la IA y abordó la concentración tecnológica y la dependencia de hidrocarburos como amenazas a la paz.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y, en su primera intervención, alertó sobre el peligro del uso de la inteligencia artificial para expandir discursos de odio y desinformación.

Petro convocó a los miembros del Consejo a reflexionar sobre el impacto de estas tecnologías en la estabilidad global, especialmente cuando son utilizadas para difundir mensajes de rechazo hacia poblaciones migrantes y para distorsionar la verdad en la opinión pública. El mandatario colombiano propuso avanzar hacia un tratado internacional que establezca reglas comunes para el uso de la inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer el derecho internacional frente a los desafíos tecnológicos del siglo XXI.

Durante la sesión, Petro también abordó dos temas fundamentales que, según él, deben estar en el centro de la agenda del Consejo: la concentración del poder tecnológico en pocas manos privadas y la dependencia global de los hidrocarburos, a los que calificó como 'origen de la crisis climática y de múltiples conflictos'. El presidente enfatizó la necesidad de impulsar la mediación y la diplomacia preventiva como mecanismos efectivos para reducir tensiones entre naciones y promover soluciones políticas sostenibles.

Asimismo, instó a examinar los impactos globales de la inestabilidad en Medio Oriente, incluyendo sus efectos sobre la seguridad alimentaria y energética, y cómo el diálogo puede mitigar estos riesgos. La agenda de Petro en Nueva York incluyó encuentros bilaterales con líderes mundiales y su participación en debates sobre el futuro de la gobernanza global.

Colombia asumió el liderazgo del Consejo de Seguridad en un momento crítico, marcado por conflictos armados, crisis humanitarias y avances tecnológicos que plantean nuevos riesgos para la paz y la seguridad internacionales. El llamado de Petro a regular la inteligencia artificial se suma a las voces de otros líderes que piden una gobernanza global de estas herramientas, antes de que su uso descontrolado profundice las divisiones y erosione la confianza en las instituciones democráticas.

La propuesta de un tratado internacional refleja la urgencia de establecer límites claros para evitar que la tecnología sea utilizada como arma de manipulación y control





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