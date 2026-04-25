Petro Califica de Terroristas, Fascistas y Narcotraficantes a Responsables de Masacre en el Cauca y Anuncia Denuncia ante la CPI

El Presidente Gustavo Petro ha condenado enérgicamente los recientes ataques en el Cauca, calificando a los perpetradores como terroristas, fascistas y narcotraficantes, y anunciando una denuncia ante la Corte Penal Internacional. El mandatario vincula la violencia con la búsqueda de poder político y el control del narcotráfico, identificando al líder de los grupos armados como alias 'Marlon'.

El Presidente Gustavo Petro ha realizado declaraciones contundentes en relación con los recientes ataques que cobraron la vida de siete civiles y dejaron más de veinte heridos, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas en el departamento del Cauca .

En un mensaje directo y sin rodeos, el mandatario calificó a los responsables de estos actos como terroristas, fascistas y narcotraficantes, estableciendo una conexión directa entre la violencia, el crimen organizado y la búsqueda de poder político. Petro enfatizó que el miedo es la herramienta principal utilizada tanto por grupos fascistas para acceder al gobierno como por los carteles de la droga para ejercer control sobre la población.

La gravedad de la situación, según el Presidente, radica en la identificación del líder de estos grupos, conocido con el alias 'Marlon', quien ya está plenamente identificado por las fuerzas de inteligencia policial y militar. El Presidente no se limitó a la condena, sino que delineó una estrategia integral para enfrentar esta amenaza, que incluye una investigación financiera exhaustiva, el despliegue de fuerzas militares especializadas y un llamado a la liberación del pueblo caucano de la influencia de estas organizaciones criminales.

Además, anunció su intención de presentar una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional, identificando a los líderes de estos grupos con nombre y apellido, buscando justicia internacional por los crímenes cometidos. La declaración del Presidente Petro busca, además de condenar los hechos, desmantelar la narrativa que busca justificar la violencia y exponer las conexiones entre el crimen organizado y los intereses políticos oscuros que operan en la región.

Se busca deslegitimar a los grupos armados y aislar a sus líderes, exponiendo sus actividades ilícitas y su impacto devastador en las comunidades locales. La estrategia del gobierno se centra en atacar las fuentes de financiación de estos grupos, desmantelar sus estructuras de mando y control, y brindar apoyo a las comunidades afectadas para que puedan reconstruir sus vidas y recuperar la seguridad.

El Presidente ha reiterado su compromiso con la paz total, pero ha dejado claro que esta paz no puede construirse sobre la impunidad y la tolerancia hacia el crimen. La respuesta del gobierno será firme y contundente contra aquellos que recurren a la violencia y el terror para alcanzar sus objetivos. La situación en el Cauca es particularmente delicada debido a la presencia de múltiples grupos armados ilegales que compiten por el control del territorio y los recursos naturales.

Estos grupos se financian principalmente a través del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, y utilizan la violencia para intimidar a la población y mantener su control. La comunidad indígena ha sido especialmente vulnerable a la violencia, ya que a menudo se encuentra en medio del fuego cruzado entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad. El gobierno ha prometido brindar protección a las comunidades indígenas y garantizar sus derechos territoriales.

La denuncia ante la Corte Penal Internacional es un paso importante para garantizar que los responsables de los crímenes cometidos en el Cauca sean llevados ante la justicia. El Presidente Petro ha enfatizado que no permitirá que la impunidad prevalezca y que hará todo lo posible para garantizar que las víctimas reciban justicia y reparación.

La lucha contra el terrorismo y el crimen organizado es un desafío complejo que requiere una estrategia integral que aborde las causas profundas de la violencia, fortalezca las instituciones del Estado y promueva el desarrollo económico y social de las regiones afectadas. El gobierno está comprometido con esta tarea y está trabajando en estrecha colaboración con la comunidad internacional para lograr este objetivo.

La declaración del Presidente Petro ha generado un amplio debate en el país, con algunos sectores que la apoyan y otros que la critican. Algunos argumentan que la calificación de 'terroristas' a los responsables de los ataques es una exageración y que se debe buscar una solución política al conflicto. Otros, en cambio, consideran que la respuesta del gobierno es necesaria para proteger a la población y garantizar la seguridad en la región.

El debate continúa y es probable que se intensifique en los próximos días, a medida que el gobierno implemente su estrategia para enfrentar la violencia en el Cauca





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