Petro compara el discurso xenófobo actual con Hitler y defiende la migración como riqueza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó controversia al comparar el auge de discursos xenófobos en Europa con Adolf Hitler, argumentando que la extrema derecha se beneficia de estos discursos de odio contra migrantes. Petro defendió la migración como una fuente de riqueza y talento, elogiando la postura de España y contrastando experiencias migratorias históricas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , ha generado una nueva controversia internacional con sus declaraciones, al afirmar que Adolf Hitler “está otra vez vivo en Europa”. Esta contundente comparación surge de su análisis sobre el auge de discursos xenófobos que, según Petro, están impulsando a la extrema derecha a obtener victorias electorales. Durante su participación en el programa Los Desayunos de RTVE y EFE, el mandatario colombiano estableció un vínculo directo entre el rechazo hacia los migrantes y las ideologías del pasado, rememorando los horrores de la Segunda Guerra Mundial.

En sus propias palabras, Petro declaró: “La diversidad es la fuente de riqueza. Ahora, la xenofobia y ganar elecciones a través del odio al extranjero —y racial, porque depende del color de la piel— eso se llama Hitler”. Con esta afirmación, buscó subrayar la gravedad de los discursos de odio y su peligrosidad para la cohesión social y democrática.

El jefe de Estado colombiano profundizó en su argumento, destacando que la exclusión de poblaciones migrantes representa una pérdida neta de talento y potencial para las naciones. “Excluir personas es excluir cerebros”, sentenció, defendiendo firmemente la libertad de movimiento como un principio fundamental compartido por los sectores progresistas en América Latina.

Petro enfatizó que en un mundo cada vez más dependiente del conocimiento y la innovación, la medición de la fuerza laboral no debe basarse en criterios raciales o de origen, sino en el talento y las capacidades. Al contrario, reiteró que la migración debe ser vista y gestionada como una “fuente de riqueza”, un motor de desarrollo y progreso. Esta perspectiva contrasta marcadamente con visiones que perciben a los migrantes como una carga o una amenaza, argumentando que la integración y la diversidad enriquecen a las sociedades.

Adicionalmente, Petro elogió la postura de España, tanto en su política migratoria como en su interpretación del conflicto internacional en Irán. Calificó la posición española como de “vanguardia en Europa”, reconociendo su enfoque en la migración como un factor de desarrollo, en contraposición a otras naciones europeas que la consideran empobrecedora. Asimismo, el presidente colombiano tildó de “agresión” los recientes acontecimientos en Irán, al considerar que tales acciones constituyen una violación flagrante del derecho internacional.

Para ilustrar su punto sobre la migración y su impacto, Petro recurrió a la experiencia histórica de Colombia, recordando que más de cuatro millones de colombianos emigraron a Venezuela en la década de 1960. Posteriormente, en años recientes, el flujo migratorio se revirtió drásticamente, con venezolanos llegando a Colombia. Petro explicó que, tras el bloqueo económico, se produjo este intercambio, y Colombia logró asimilar el impacto de esta migración, demostrando que “son parte de la fuerza laboral, y al final se logró asimilar el shock de la migración”.

Finalmente, contrastó esta experiencia positiva con la situación en Chile, donde, según sus informaciones, se ha discutido la idea de “evacuar a venezolanos”. Para Petro, este tipo de discursos xenófobos refuerzan tendencias peligrosas que deberían ser evitadas por Europa, recordando episodios históricos sombríos que el continente debería esforzarse por no repetir. La comparación con Hitler, aunque polémica, busca evocar la memoria de las atrocidades pasadas para advertir sobre los peligros de la intolerancia y la exclusión





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