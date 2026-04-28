Petro condena intento de atentado contra Trump y vincula amenazas a grupos mafiosos

El presidente colombiano Gustavo Petro envió una carta al presidente estadounidense Donald Trump para rechazar el intento de atentado en su contra durante una gala en Washington. Petro vinculó las amenazas a grupos mafiosos y recordó episodios de violencia en su contra. El atacante, identificado como Cole Allen, fue imputado por intento de asesinato y delitos con armas de fuego. La Casa Blanca revisará los protocolos de seguridad tras el incidente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en la que condenó el intento de atentado en su contra ocurrido el sábado durante la gala de corresponsales de prensa en Washington.

Petro vinculó las amenazas contra Trump a grupos mafiosos que se oponen a las políticas de su gobierno, señalando que estos actos de violencia no tienen cabida en la política. En una alocución televisiva, el mandatario colombiano destacó que Trump también ha sido víctima de atentados y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia política, sin importar su origen.

Además, recordó episodios de violencia en su contra durante la campaña presidencial de 2018, cuando, según afirmó, fue víctima de un atentado en la ciudad de Cúcuta con presunta complicidad de miembros de la fuerza pública. El pronunciamiento de Petro se produce tras el intento de un hombre armado de irrumpir en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde Trump asistía junto a altos funcionarios de su administración.

El atacante, identificado como Cole Allen, de 31 años, fue imputado por tres cargos federales, incluyendo intento de asesinato del presidente y delitos relacionados con armas de fuego. Según las autoridades estadounidenses, el sospechoso, armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, logró superar un control de seguridad antes de ser neutralizado por agentes del Servicio Secreto tras un intercambio de disparos, en el que un agente resultó herido sin gravedad.

El incidente obligó a evacuar a Trump y al resto de asistentes, lo que llevó a la Casa Blanca a revisar los protocolos de seguridad en eventos fuera de la sede presidencial. La manifestación de solidaridad de Petro hacia Trump llega tras un periodo de tensiones en las relaciones bilaterales, que se normalizaron el pasado 3 de febrero con una reunión en el Despacho Oval.

Petro destacó la importancia de mantener la estabilidad y el diálogo entre ambos países, especialmente en un contexto regional marcado por desafíos de seguridad y cooperación internacional





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