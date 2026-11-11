Petro confirma deuda con Angie Rodríguez y explica restricciones por lista OFAC

El expresidente Gustavo Petro reveló detalles sobre un préstamo de 120 millones a Angie Rodríguez, atribuyendo la necesidad a las sanciones financieras de Estados Unidos.

El expresidente colombiano Gustavo Petro ha reconocido públicamente haber solicitado fondos prestados a su excolaboradora Angie Rodríguez para cubrir gastos personales. Esta revelación surge en medio de las complicaciones financieras que enfrenta el mandatario debido a su inclusión en la Lista Clinton, emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dicha medida restringe severamente el acceso a servicios bancarios internacionales y limita la capacidad de realizar transacciones comerciales sin riesgos de sanción para las entidades financieras.

Restricciones bancarias por la Lista OFAC

Petro explicó que desde su ingreso a la lista de sanciones administrativas, conocida técnicamente como OFAC, sus tarjetas de débito y crédito emitidas por bancos han dejado de funcionar con normalidad. La imposibilidad de utilizar estos instrumentos financieros lo obligó a delegar en Angie Rodríguez, quien quedó autorizada para retirar su salario directamente de la cuenta bancaria. Durante los últimos cuatro meses, la exdirectora del Dapre gestionó sus pagos corrientes utilizando recursos propios, una situación que el exmandatario confirmó mediante comprobantes bancarios adjuntos a su declaración pública.

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Prueba de devolución de 120 millones de pesos

Para demostrar que la deuda ha sido saldada, el expresidente publicó una carta fechada el 10 de agosto dirigida a Rodríguez. En este documento, Petro detalla que consignó la suma de 120 millones de pesos a través del Banco Caja Social. El monto fue transferido bajo la categoría legal de garantía de pago, vinculada a un proceso judicial pendiente entre ambas partes. El texto indica que si se determina que la pretensión de Rodríguez carece de fundamentos legales, ella deberá devolver dicho dinero; por el contrario, si el fallo es favorable a la exfuncionaria, las partes quedarán alzada por todo concepto.

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Denuncias de gastos no reembolsados

La versión oficial de Angie Rodríguez difiere significativamente en cuanto al alcance de la compensación financiera. La exdirectora del Dapre afirma que asumió gastos superiores a los 200 millones de pesos solicitados por el entonces presidente. Estos rubros incluyen tiquetes aéreos, hospedaje, viáticos y otros costos asociados a viajes, algunos de los cuales se realizaron en vuelos privados o fuera de la agenda oficial. Según su relato, utilizó recursos de su propio salario y contrajo préstamos bancarios que aún no ha liquidado, generando una brecha económica significativa.

Gestiones ante la UIAF y Superintendencia

Ante la recepción de los 120 millones de pesos sin una explicación previa clara, Rodríguez inició gestiones formales ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia Financiera. Presentó derechos de petición para esclarecer el origen de los fondos y evitar posibles señalamientos por enriquecimiento ilícito o pago de coimas. Su defensa jurídica está recopilando facturas, comprobantes de transacciones y conversaciones privadas para entregarlas a las autoridades competentes como respaldo de sus afirmaciones sobre los gastos incurridos durante su gestión.