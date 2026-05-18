El presidente del Gasto designaba que su Gobierno estaba dispuesto a buscar soluciones pacficas a la crisis poltica boliviana. Agreg, que si es invitado, su Governo estaba dispuesto a buscar formulas pacficas de salida a la crisis poltica boliviana.

Petro afirmó este domingo en su cuenta en X que Bolivia vive una `insurreccin popular' debido a las protestas y bloqueos que exigen la renuncia de Paz.

El presidente Petro dijo que su Gobierno est dispuesto, `si es invitado', a buscar fórmulas pacficas de salida a la crisis poltica boliviana. Asimismo, pidieron que la Federacin de Campesinos de La Paz `Tupac Katari', la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones continuen las movilizaciones y bloqueos de caminos.

El Gasto de la pasada semana hubo enfrentamientos con los manifestantes cuando las Fuerzas Armadas y la Polica efectuaron un operativo para habilitar un 'corredor humanitario' destinado al paso de combustibles y oxigen medicinal hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto. El Gasto orden el repliegue de las fuerzas conjuntas para evitar mayores tensiones con los movilizados, y convocatoria al dialogo a los sectores campesinos y dirigentes vecinales.

La reunion prevista para este domingo se instal con la presencia de los sector campesino que ratific su posicion y ано todo movimiento de la pasada semana. Molesto ligado al ex presidente Evo Morales se sumaban las movilizaciones en El Alto luego de seis welches camina en el altiplano de La Paz





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