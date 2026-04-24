Petro Convoca a Movilización Nacional el 1 de Mayo por la Constituyente y Reformas Sociales

El presidente Gustavo Petro ha llamado a una movilización masiva el Día Internacional del Trabajo para defender las reformas sociales de su gobierno, incluyendo la Asamblea Nacional Constituyente, el salario vital, la reducción de la jornada laboral y la independencia del Banco de la República.

El presidente Gustavo Petro ha lanzado un llamado contundente a la movilización nacional para el próximo 1 de mayo , Día Internacional del Trabajo, con el objetivo de defender los pilares fundamentales de su gobierno y presionar por la aprobación de reformas sociales clave.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario instó a los ciudadanos a participar activamente en marchas y concentraciones en todas las plazas públicas de los municipios de Colombia, enfatizando la importancia de una demostración masiva de apoyo a sus propuestas. La convocatoria se centra en la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual, según Petro, es esencial para abordar las profundas transformaciones que requiere el país en materia económica, social y política.

El presidente ha expresado su preocupación por lo que considera un bloqueo legislativo a sus iniciativas, lo que ha dificultado el avance de sus reformas en el Congreso. La movilización del 1 de mayo se presenta, por tanto, como una vía para ejercer presión popular y desbloquear este estancamiento.

Entre las principales causas que Petro busca defender a través de esta movilización se encuentra la garantía de un salario vital y móvil para todos los trabajadores colombianos, así como la reducción de la jornada laboral en consonancia con el aumento de la productividad. Estas propuestas buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y promover un desarrollo económico más justo y equitativo.

Además, el presidente ha señalado la necesidad de reformar las instituciones económicas para asegurar la verdadera independencia del Banco de la República, de manera que su política antiinflacionaria se coordine de forma coherente con el crecimiento económico y la generación de empleo en el país. Petro argumenta que la actual política monetaria, con altas tasas de interés, está frenando el crecimiento económico y perjudicando a los sectores más vulnerables de la población.

En el ámbito de la salud, el presidente aboga por un enfoque preventivo y por la financiación pública de los servicios esenciales, con el fin de garantizar el acceso universal a una atención médica de calidad. En materia educativa, su propuesta central es el establecimiento del derecho a la educación preescolar y superior, priorizando la inversión en la niñez y la juventud.

Estas propuestas reflejan el compromiso del gobierno de Petro con la ampliación de los derechos sociales y la reducción de las desigualdades. Esta movilización adquiere una relevancia particular en el contexto de las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán el 31 de mayo. El presidente Petro ha anunciado que esta será la última movilización que encabezará como mandatario, lo que añade un componente simbólico a la convocatoria.

La posible celebración de una segunda vuelta el 21 de junio intensifica aún más la importancia de demostrar un fuerte respaldo popular a las políticas del gobierno actual. Las reformas propuestas por Petro abarcan una amplia gama de áreas, incluyendo cambios en los sistemas de salud, modificaciones en las pensiones y la justicia, ajustes en los servicios públicos y en el régimen político. Todas estas propuestas buscan transformar profundamente el país y construir una sociedad más justa, equitativa y democrática.

La convocatoria del 1 de mayo representa, por tanto, un momento crucial en el debate político colombiano y una oportunidad para que los ciudadanos expresen su opinión sobre el futuro del país. El gobierno espera que la movilización masiva sirva como un mensaje claro al Congreso y a los futuros líderes del país sobre la necesidad de avanzar en la implementación de las reformas sociales propuestas.

La defensa del derecho de los campesinos a la tierra y la búsqueda de la estabilidad laboral por mandato constitucional son también elementos centrales de la agenda del presidente Petro





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