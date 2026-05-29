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Petro criticado por desconocimiento sobre la historia y cultura de Colombia

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Petro criticado por desconocimiento sobre la historia y cultura de Colombia
PetroEsclavitudCultura
📆5/29/2026 9:11 PM
📰zonacero
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El presidente Petro ha sido acusado de ignorancia por Abelardo De La Espriella luego de que el mandatario relacionara una pintura en su casa con la esclavitud. De La Espriella argumentó que la obra representa las tradiciones del Carnaval de Barranquilla y la resistencia de los pueblos indígenas frente a la colonización española. Instó al presidente a aprender sobre las tradiciones del país y a respetar el folclor y la cultura colombiana.

El presidente Petro ha sido criticado por Abelardo De La Espriella por su falta de comprensión sobre la historia y la cultura de Colombia. En una pintura en su casa, Petro vio una representación de la esclavitud, lo que De La Espriella negó, argumentando que la obra representa las tradiciones del Carnaval de Barranquilla y la resistencia de los pueblos indígenas frente a la colonización española.

De La Espriella instó al presidente a aprender sobre las tradiciones del país y a respetar el folclor y la cultura colombiana, especialmente la del Caribe colombiano. Cerca de 14.500 observadores acompañarán las elecciones de este 31 de mayo

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Petro Esclavitud Cultura Tradición Caribe Colombiano

 

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