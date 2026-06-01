Petro cuestiona resultados del preconteo y desata rechazo generalizado

El presidente Gustavo Petro rechaza los resultados del preconteo electoral de la primera vuelta, denunciando irregularidades; políticos y analistas critican sus declaraciones como un ataque a la democracia.

El presidente Gustavo Petro desató una fuerte controversia al cuestionar los resultados del preconteo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales , en las que su candidato Iván Cepeda fue derrotado por Abelardo de la Espriella.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro afirmó que el preconteo carece de efectos jurídicos y denunció presuntas irregularidades en el software utilizado para la consolidación de los votos. Señaló que el algoritmo fue modificado en tres oportunidades durante la última semana y que se agregaron 800.000 cédulas de personas que no figuran en el censo oficial.

Estas declaraciones, sin precedentes en la historia política reciente, generaron una ola de críticas desde todos los sectores políticos y sociales del país. El expresidente Iván Duque calificó las palabras de Petro como un atentado contra la democracia y pidió la unidad de todos los demócratas para rechazar este intento de desconocer la voluntad popular. Alejandro Gaviria, exministro de Salud, afirmó que un demócrata se reconoce por su capacidad de aceptar la derrota, y que Petro no lo es.

Desde la Corporación Excelencia en la Justicia señalaron que el mandatario sigue detonando los diques institucionales, sin presentar pruebas ni evidencias de sus acusaciones. El analista político Carlos Arias opinó que Petro está desesperado y dispuesto a saltarse las normas, y urgió a los entes de control a pronunciarse. La Registraduría Nacional, por su parte, defendió la legalidad del precontejo y recordó que los resultados oficiales serán emitidos por las comisiones escrutadoras.

A pesar de que Cepeda logró el 40,92% de los votos, su derrota frente al 43,72% de De la Espriella es vista como un revés para el oficialismo y una señal de desgaste del proyecto político de Petro. La situación ha generado incertidumbre sobre el desarrollo de la segunda vuelta, para la cual aún no se han girado los recursos necesarios.

Las críticas también provinieron de organizaciones como la Misión de Observación Electoral y la Procuraduría, que instaron a respetar el proceso democrático





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