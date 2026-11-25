Gustavo Petro suspendió su distanciamiento para defender a Luz Verónica Estrada. Analizamos el patrón de defensa del mandatario frente a figuras cuestionadas.

El presidente Gustavo Petro ha invertido radicalmente su postura pública respecto a la representante de la legislatura Luz Verónica Estrada. Tras intentar mantener distancia inicialmente, el mandatario ha salido abiertamente en defensa de la congresista del Pacto Histórico en los últimos días. Este giro ocurre inmediatamente después de que la Procuraduría General de la Nación suspendiera a Estrada provisionalmente por un período de tres meses. La medida busca evitar que la funcionaria utilice su cargo para interferir en las investigaciones por presunta falsificación documental.

La suspensión y la reacción constitucional

La decisión de la Procuraduría se fundamenta en un patrón de comportamiento identificado donde Estrada presuntamente falsificó múltiples documentos oficiales. Entre estos se encuentran el diploma de bachillerato, el título de ingeniera expedido por la Universidad Nacional, su tarjeta profesional y varias certificaciones de experiencia laboral. Petro calificó esta suspensión como una violación directa a la Constitución Política de Colombia. El jefe de Estado aseguró que el objetivo real detrás de la medida es la destrucción política de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.

Also read Procuraduría suspende a Luz Verónica Estrada por presunto fraude documental

Para justificar su posición, el presidente invocó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del año 2020. En dicha resolución, Colombia fue condenada por el caso de destitución del exalcalde de Bogotá. Petro argumentó además que los títulos académicos no son requisitos obligatorios para desempeñar funciones, sosteniendo que la mayoría de los colombianos carecen de ellos. Sin embargo, esta defensa ignora un punto central: el cuestionamiento no recae en la ausencia del título, sino en la presunta falsificación del mismo.

El contrato con la Dian y las entidades afectadas

Los detalles financieros y contractuales del caso refuerzan la gravedad de las acusaciones contra la senadora. En el año 2025, Luz Verónica Estrada firmó un contrato por valor de setenta y ocho millones de pesos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Este acuerdo fue celebrado utilizando títulos que ella atribuyó a la Universidad Nacional y una tarjeta profesional del Copnia. Ambas instituciones públicas han declarado oficialmente que dichos documentos no son auténticos.

Advertisement

Aunque es cierto que para ejercer como congresista no se exige un título universitario previo, la legalidad del contrato de la Dian depende de la validez de los documentos presentados. La discrepancia entre las declaraciones del mandatario y la realidad documental genera un conflicto de interés evidente. La suspensión administrativa impide que Estrada reciba remuneraciones ni ejerza funciones mientras se esclarecen estos hechos ante la Fiscalía.

El precedente con Juliana Guerrero

La estrategia defensiva de Petro no es inédita, como lo demuestra su manejo previo del caso de la excongresista Juliana Guerrero. El 16 de octubre de 2025, el presidente defendió a Guerrero en redes sociales frente a las dudas sobre sus diplomas de la Fundación San José. Petro minimizó el escándalo afirmando que ella tenía inscrito el examen de grado desde julio. No obstante, testimonios universitarios indicaron que Guerrero nunca asistió a clases, lo que llevó a la fundación a anular los títulos en noviembre de 2025.

A pesar de estas pruebas, Petro mantuvo su respaldo público. El 26 de marzo de 2026, la Fiscalía la imputó formalmente. Posteriormente, el 20 de mayo de 2026, en una entrevista con Caracol Radio, el presidente afirmó que no se le había comprobado que Guerrero no estudiara en la universidad. Finalmente, el 9 de septiembre de 2026, el Juzgado 46 Penal del Circuito de Bogotá aprobó un preacuerdo. Guerrero reconoció su responsabilidad por fraude procesal y fue condenada a treinta y seis meses de prisión y una multa equivalente a cien salarios mínimos.

Denuncias de corrupción y la posición actual

Entre la imputación y la condena judicial, surgieron nuevas acusaciones contra Juliana y su hermana Verónica Guerrero. Fueron señaladas de formar parte de una red que presuntamente cobraba a empresarios para facilitar contratos estatales. Petro respondió acusando a sus críticos de buscar corromper a las hermanas. Esta reacción provocó que su exesposa, Mary Luz Herrán, le escribiera públicamente instándolo a no defender lo indefendible, marcando una rareza en la unidad política del círculo presidencial.

Advertisement

La defensa de Hollman Morris y otros aliados

Un caso similar ocurrió con el diputado Hollman Morris. En 2019, Petro no tomó distancia cuando su exesposa lo denunció por violencia intrafamiliar. La periodista María Antonia García de la Torre también lo acusó de intentar besarla a la fuerza. A pesar de que personas dentro de su propio movimiento se oponían, Petro lo llevó a la Alcaldía de Bogotá y posteriormente a la dirección de la RTVC. Allí, dos funcionarias lo denunciaron por maltrato, pero el presidente blindó su carrera al nombrarlo director del sistema de medios públicos tras la salida de Nórida Rodríguez.

En 2026, la bancada femenina del Pacto Histórico solicitó que lo apartaran del cargo debido a las denuncias. Petro se negó a hacerlo, manteniéndose firme pese a la presión interna. Su defensa de allegados también incluye a Ricardo Bonilla, su exministro de Hacienda. Cuando el Tribunal lo envió a la cárcel en diciembre de 2025 por vínculos con el saqueo a la UNGRD, Petro lo tildó de prisión arbitraria. En abril de 2026, lo llamó preso político y celebró su liberación por vencimiento de términos en el mismo mes.

Patrones de conducta y lealtad institucional

El caso de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, completa este cuadro de lealtad inquebrantable. Cuando Velasco fue enviado a la cárcel, Petro argumentó que su detención no se debía a corrupción, sino a la defensa de proyectos legislativos de congresistas ante el Ejecutivo. Estos episodios revelan un libreto sistemático: el presidente suele recurrir a denuncias de persecución política y calumnias cuando miembros de su entorno enfrentan cuestionamientos judiciales o éticos.

La situación actual con Luz Verónica Estrada no parece例外. Al cerrar filas inmediatamente después de la suspensión, Petro sigue el mismo protocolo que aplicó con Guerrero, Morris, Bonilla y Velasco. Esta constante sugiere que la preservación del poder político y la protección del círculo cercano priorizan sobre la transparencia institucional. La comunidad internacional y los organismos de control continúan monitoreando estas intervenciones directas del ejecutivo en procesos que atentan contra la administración pública.