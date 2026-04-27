Petro defiende contrato de pasaportes y vincula su cancelación con riesgos electorales

El presidente Gustavo Petro advirtió que la anulación del contrato de pasaportes podría afectar la transparencia de las elecciones presidenciales de mayo. En un mensaje en X, el mandatario relacionó la posible cancelación con intereses en el software electoral y convocó a una movilización el 1 de mayo para respaldar sus reformas.

El presidente Gustavo Petro defendió este domingo la continuidad del contrato para la expedición de pasaportes y aseguró que una eventual anulación podría afectar la transparencia de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.

A través de su cuenta en X, el mandatario publicó un extenso mensaje en el que relacionó la posible cancelación del acuerdo con supuestos intereses alrededor del software de escrutinio electoral de la Registraduría Nacional. Según el jefe de Estado, detrás de una eventual reversión del contrato existirían negociaciones que comprometerían la confianza en el proceso democrático. El mandatario afirmó que quienes hoy participan en sistemas tecnológicos electorales también buscarían extender su participación en la producción de pasaportes.

Además, sostuvo que una decisión en ese sentido pondría en alerta a la veeduría ciudadana de cara a los comicios presidenciales. Petro aseguró que el contrato actualmente en ejecución, suscrito con entidades públicas internacionales como la Casa de la Moneda de Portugal, ha permitido la fabricación de documentos de alta calidad. De acuerdo con el presidente, frenar ese proceso no solo afectaría la prestación del servicio a los ciudadanos, sino también la confianza institucional.

El debate sobre los pasaportes se mantiene en medio de cuestionamientos políticos y jurídicos sobre el modelo de contratación impulsado por el Gobierno. Mientras el Ejecutivo promueve un nuevo esquema con socios internacionales, sectores de oposición han defendido la continuidad del contrato vinculado a la firma Thomas Greg & Sons. En la parte final de su mensaje, Petro también convocó a la movilización del 1 de mayo para respaldar las reformas sociales promovidas por su Gobierno.

El presidente aseguró que la ciudadanía debe participar activamente en la lucha contra la corrupción y en la defensa de la democracia. Por su parte, críticos del Gobierno argumentan que el contrato actual carece de transparencia y que su prorroga beneficiaría a intereses privados. Analistas políticos han señalado que el tema de los pasaportes se ha convertido en un punto de tensión entre el Ejecutivo y la oposición, especialmente en un contexto preelectoral donde cada decisión es escrutada con lupa.

Algunos legisladores han exigido una auditoría independiente para verificar la legalidad del contrato y su impacto en las finanzas públicas. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha reiterado su compromiso con la modernización de los documentos de identidad, aunque sin descartar la posibilidad de revisar los términos del acuerdo actual. La discusión también ha llegado a las redes sociales, donde usuarios han expresado su preocupación por posibles retrasos en la expedición de pasaportes si se interrumpe el contrato.

En este escenario, el presidente Petro ha insistido en que su Gobierno prioriza la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, aunque reconoció que el debate es parte de un proceso democrático sano. La movilización del 1 de mayo, según Petro, será una oportunidad para que los ciudadanos demuestren su apoyo a las políticas de su administración, incluyendo la defensa de los contratos que, a su juicio, benefician al país.

Sin embargo, opositores han advertido que el llamado a la movilización podría ser interpretado como una estrategia para presionar a las instituciones y evitar un análisis objetivo de los contratos en cuestión





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