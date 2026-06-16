El presidente Gustavo Petro declara al público que la investigación preliminar no confirma delitos de abuso sexual por parte de un ciudadano estadounidense involucrado en un caso reportado en el norte de Bogotá.

El 14 de junio de 2024 se registró un cargo que traslapa la sensibilidad ciudadana: un presunto abuso sexual por parte de un ciudadano estadounidense situado en el norte de Bogotá, dirigido a un menor de edad, según denuncias de vecinos locales.

Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia de la Policía Nacional, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y de la Fiscalía General de la Nación, facturando la gravedad del hecho y la necesidad de salvaguardar la integridad de los afectantes. Las autoridades fueron las primeras en adoptar medidas de protección, vigilando a los niños involucrados y asegurando que permanecieran inocuos bajo supervisión.

Paralelamente, el exoficial de la Oficina de Migración confirmó su presencia en la zona, mientras la llegada de la Fiscalía inició la elaborada cadena de evidencia forense que suele acompañar a este tipo de denuncias. El presidente Gustavo Petro, en su pronunciamiento a la prensa, se refirió a la investigación preliminar subrayando que el ciudadano extranjero inicialmente señalado no habría cometido el delito denunciado por las comunidades.

Petro hizo referencia a que las imágenes que circulaban en los medios generaron malinterpretaciones y reforzó la necesidad de respetar la presunción de inocencia, pidiendo a la ciudadanía que aguarde los análisis periciales oficiales. De igual modo, la Procuraduría General de la Nación expresó que su posición era de rechazo frente a un supuesto acto de violencia sexual y además advirtió la posibilidad de que otros dos menores también pudieran estar involucrados.

En esa línea, el ICBF actualizó el monitoreo de la situación, mientras la Policía de Infancia y Adolescencia continuó marcando el perímetro de la vivienda donde se acercaron los hechos. La Fiscalía, en conjunto con la Unidad de Medicina Legal, inició la recogida de pruebas que se encuentran actualmente bajo valoración pericial.

Entre los documentos se citan los testimonios de los niños, registros de las autoridades sanitarias y la entrevista con el ciudadano, quien asegura que la dinámica que se percibió en las redes sociales fue el resultado de una mala interpretación de una acción que sirvió para controlar la ingesta de alimentos de los adoptados. A este respecto, el acompañamiento de un diccionario de manejo del dolor y la normativa de derechos infantiles se mostró indispensable.

La política de investigación se reitera en la documentación del Ministerio de Salud, que subrata el compromiso del Estado de abordar la cuestión de manera imparcial y proteger a los grupos vulnerables de cualquier tipo de abuso. En el ámbito jurídico, la política de protección del niño adoptado está alineada con el Estatuto del Niño y del Adolescente y se enfoca también en la atención psicológica de las víctimas mientras se atiende la causa contenciosa.

La comunidad internacional, a través de Pacto de San Salvador y la Convención de UNICEF, ha hecho llamados a la garantía del derecho de los menores a una investigación sin cesura y sin prejuicios. La situación exige un abordaje integral: la acción preventiva, la respuesta de la justicia y la asistencia social, todo bajo la premisa de generar confianza y sólida evidencia.

Los ciudadanos, por su parte, son llamados a no entrar en sospechas precipitadas sino a confiar en las certificaciones oficiales y en los protocolos de escucha colectiva





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abuso Infantil Presunto Abuso Sexual Petro ICBF Policía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gustavo Petro presenta propuesta para reorganizar el servicio eléctrico en la región CaribeEl presidente de Colombia busca superar los problemas financieros del sistema eléctrico tradicional mediante la socialización de pérdidas y la promoción de la autogeneración de energía renovable.

Read more »

Petro propone "visas de sanidad" tras caso de abuso sexual de extranjero en BogotáEl presidente Gustavo Petro pide a la Cancillería evaluar visado sanitario para estadounidenses luego de la captura de un extranjero acusado de abusar sexualmente de una menor en Usaquén. El mandatario critica la impunidad y pide dignidad nacional.

Read more »

Petro pide visas de salud tras captura de extranjero sospechoso de abuso sexual en BogotáEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido la implementación de visas de salud tras la captura de un extranjero sospechoso de abuso sexual en el norte de Bogotá. El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se ha convertido en uno de los técnicos mejor remunerados del Mundial de 2026, y el jugador Teófilo Gutiérrez ha igualado a Sebastián Viera como el jugador con más títulos en la historia de Junior.

Read more »

Presidente Petro aclara caso de supuesto abuso infantil en BogotáEl presidente Gustavo Petro emitió información acerca del caso que ha mantenido atentos a los ciudadanos, por el supuesto caso de conductas abusivas contra un niño en el barrio Chicó Navarra de Bogotá, quien había ingresado al país el pasado 6 de junio, a través del aeropuerto El Dorado, según confirmó Migración Colombia. aseguró que el ciudadano extranjero no abusó de ninguno de los tres menores de edad, de 4, 7 y 15 años, que estaban en el apartamento. que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia, escribió el presidente. La confusión se presentó porque en redes sociales se difundió un video por parte de ciudadanas, quienes al ver que el hombre tenía agarrado al niño, presumieron un supuesto abuso, sin embargo, Petro dio detalles de qué es lo que realmente había sucedido. Lo sacó al balcón por un atoramiento, por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño, trinó el mandatario. Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Este elemento aparece, debido a que sí está en marcha un proceso de adopción, pero a través de una institución especializada y no directamente por el ICBF. Ahora sí hemos hecho víctimas a niños y niñas. Si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense que, al parecer, sólo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF, a través de una tercerización privada para las adopciones. He pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBF, porque el estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia, exigió Petro.

Read more »