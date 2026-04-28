Petro defiende su política de seguridad ante ola de violencia y acusa a narcotraficantes de sabotear elecciones

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la escalada de violencia en Colombia, atribuyendo los recientes ataques a la lucha entre grupos narcotraficantes. Además, advirtió sobre un posible atentado contra la candidata Paloma Valencia y defendió su estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, a pesar de las críticas internacionales.

Este lunes 27 de abril, en medio de una escalada de violencia que ha sacudido al país, el presidente Gustavo Petro se dirigió a la nación en una alocución presidencial para defender su estrategia de seguridad y erradicación de cultivos ilícitos.

Con un tono firme, el mandatario desmintió las afirmaciones sobre un supuesto 'caos de seguridad', argumentando que los recientes ataques obedecen a la lucha por el control territorial entre grupos narcotraficantes. Solo en los últimos días, se han registrado al menos 26 atentados en Colombia, siendo el más grave el ocurrido en Cajibío, Cauca, que dejó un saldo de 20 muertos y 48 heridos.

En una entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, vinculó esta ola de violencia con las economías ilegales, especialmente el narcotráfico, que han azotado al Cauca durante décadas.

'El Cauca lleva años sufriendo los estragos del narcotráfico y la minería ilegal. Estas actividades alimentan a grupos criminales que generan violencia. Mientras no nos movilicemos hacia la legalidad, esta región seguirá condenada al terrorismo', declaró Sánchez, quien previamente había participado en un Consejo de Seguridad con el presidente Petro.

Petro, por su parte, sugirió que estos hechos podrían beneficiar a la derecha política, aunque el Gobierno advirtió a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, sobre un presunto plan de las disidencias de las Farc para atentar contra su vida, con un monto de $2.000 millones ya pagados.

'No me extraña que los grupos del Cauca intenten sabotear las elecciones. Quieren que la extrema derecha gobierne Colombia como en Ecuador. Son hipótesis que deben verificarse', comentó el presidente.

Además, anunció que la Corte Penal Internacional admitió una denuncia contra 'Iván Mordisco' y que esta medida podría extenderse a otros líderes de grupos criminales en el Cauca. Petro también reconoció errores en su política de 'paz total' y criticó al ELN por priorizar el narcotráfico sobre los diálogos de paz. A pesar de las críticas, el mandatario destacó la reducción de cultivos ilícitos, señalando que en 2025 se registraron 258.144 hectáreas y 52.000 abandonadas.

Sin embargo, la UNODC reportó cifras históricas, indicando que Colombia tiene cerca de 300.000 hectáreas de coca. Petro argumentó que las mediciones no reflejan la realidad del país, lo que ha generado tensiones con Estados Unidos, que incluso descertificó a Colombia en la lucha antidrogas. Tras acercamientos entre Petro y el expresidente Donald Trump, Washington anunció apoyo para la erradicación de cultivos con drones, suavizando las tensiones diplomáticas





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