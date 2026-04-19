Petro Demandará a Noboa por Calumnia Tras Acusaciones de Vínculos con Narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció acciones legales contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por insinuar supuestos encuentros con personas cercanas a un narcotraficante. Petro niega las acusaciones, detalla su visita a Manta bajo protección militar y solicita la entrega de Jorge Glas. Acusa a Uribe de orquestar una ofensiva política en su contra.
El presidente de Colombia , Gustavo Petro , ha anunciado a través de la red social X que emprenderá acciones legales contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa , por presuntas calumnias.
Esta decisión surge tras las declaraciones de Noboa, quien insinuó que Petro podría haber sostenido encuentros con individuos vinculados a un reconocido narcotraficante ecuatoriano durante una visita a la ciudad de Manta.
Petro ha negado categóricamente estas acusaciones, afirmando que su única motivación para viajar a Ecuador ha sido asistir a las posesiones presidenciales. Detalló que durante su reciente visita a Manta, para la toma de posesión presidencial, el propio Noboa dispuso medidas de seguridad para su protección, con el ejército ecuatoriano custodiándolo día y noche.
Además, Petro aprovechó para referirse a Jorge Glas, a quien calificó de preso político, expresando su preocupación por las condiciones de salud en las que se encuentra y solicitando a Noboa su entrega a Colombia.
Petro enfatizó que durante su estancia en Manta se dedicó a concluir la redacción de un libro, y cuestionó si la visita a un lugar como Manta, que describió como hermoso y que vale la pena conocer, podría ser motivo de sospecha de contactos oscuros. Desmintió poseer un condominio estrambótico, asegurando que solo se alojó en una cabaña de madera con vistas al mar.
El mandatario colombiano también se comprometió a publicar la lista de ciudadanos ecuatorianos capturados en Colombia durante su administración y que fueron extraditados, declarando que esta información podrá ser verificada bajo juramento.
Petro concluyó sus declaraciones sugiriendo que existe una estrategia orquestada desde una oficina extranjera en Ecuador y Colombia, así como por la oposición colombiana vinculada a Álvaro Uribe, para perjudicarlo. Comparó esta situación con acciones previas realizadas en la oficina de Marco Rubio y por grupos de extrema derecha en Florida, reafirmando sus señalamientos contra el expresidente Uribe de estar detrás de una ofensiva política en su contra en Ecuador.
