Petro denuncia amenazas de encarcelamiento tras división en investigación de campaña

El presidente Gustavo Petro aseguró que ha sido amenazado con cárcel sin haber cometido delitos, luego de que la Comisión de Acusación de la Cámara radicara dosInformes contradictorios sobre su campaña de 2022. Dos de tres investigadores piden llamarlo a indagatoria, mientras un tercero descarta méritos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , afirmó este miércoles que ha sido amenazado con encarcelamiento sin haber cometido delito alguno, en respuesta a una investigación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sobre la financiación de su campaña presidencial de 2022.

La investigación preliminar quedó marcada por una profunda división en la comisión: mientras dos de los tres investigadores, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, consideraron que existen méritos para llamar a indagatoria al mandatario por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas, el tercer integrante, Alirio Uribe, quien lideró la investigación durante casi dos años, presentó una resolución inhibitoria al estimar que no hay fundamento jurídico para abrir una investigación formal contra el jefe de Estado. Los documentos que reflejan estas posturas opuestas fueron radicados formalmente este miércoles.

Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X, reiterando su versión de amenazas de encarcelamiento sin base legal. Este episodio subraya la tensión institucional alrededor del manejo de los recursos de campaña y la interpretación de las obligaciones electorales del candidato presidencial, un asunto que podría tener repercusiones en el panorama político colombiano.

La comisión, encargada de procesos de imputación, muestra una división que retrasa cualquier decisión definitiva, mientras el presidente continúa ejerciendo sus funciones bajo la sombra de este escrutinio





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