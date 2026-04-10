Petro denuncia asfixia política tras fallo de la Corte Constitucional sobre emergencia económica

El presidente Gustavo Petro reacciona con vehemencia a la decisión de la Corte Constitucional que tumba el decreto de emergencia económica, acusando obstrucción política y anunciando una nueva reforma tributaria.

El presidente Gustavo Petro reaccionó ante la decisión de la Corte Constitucional de invalidar el decreto de emergencia económica , expresando su descontento y acusando una supuesta intención de obstruir su gobierno. En sus declaraciones, el mandatario colombiano manifestó: Nos quieren ahorcar porque somos un Gobierno diferente. Esta declaración refleja la frustración del presidente ante la decisión judicial y sugiere una percepción de persecución política .

La Corte Constitucional, con una votación de 6 a 2 en la Sala Plena, declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, el cual establecía el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. La decisión de la Corte se basó en el argumento de que el decreto vulneraba principios democráticos y la separación de poderes, tal como explicó el magistrado Carlos Camargo. El magistrado Camargo argumentó que el gobierno se había apropiado de competencias de otros órganos del Estado, contraviniendo así la Constitución. Además, la Corte Constitucional consideró que la emergencia económica era contraria a una sentencia previa que obligaba al Estado a indemnizar a las víctimas, cuestionando la disponibilidad de recursos para cumplir con dicha obligación. \El presidente Petro, al referirse a la sentencia de la Corte, también anunció la presentación de una nueva reforma tributaria, a pesar de anticipar que podría ser rechazada. Según Petro, esta reforma busca contrarrestar las acciones de aquellos que, según él, pretenden beneficiar a los más ricos evitando que paguen impuestos. Esta declaración, sumada a la referencia sobre la inminente reforma tributaria, sugiere una estrategia del gobierno para enfrentar las dificultades financieras que la anulación del decreto de emergencia podría generar. El mandatario expresó su preocupación por la falta de recursos para cumplir con las obligaciones del Estado, mencionando la necesidad de asegurar 480 billones de pesos. La situación se complica aún más con la reciente decisión de Ecuador de elevar al 100% los aranceles a las importaciones colombianas a partir del 1 de mayo, un hecho que añade presión económica al país. Petro concluyó con una fuerte advertencia, instando al pueblo a identificar a los responsables de lo que considera un suicidio nacional, un claro indicio de la gravedad que el gobierno le atribuye a la situación.\La controversia generada por la decisión de la Corte Constitucional y la reacción del presidente Petro ponen de manifiesto las tensiones políticas y legales que enfrenta el gobierno colombiano. La invalidación del decreto de emergencia económica plantea serias interrogantes sobre la capacidad del gobierno para abordar los desafíos económicos y sociales del país. La crítica a la supuesta vulneración de los principios democráticos y la separación de poderes, planteada por la Corte, cuestiona la legitimidad de las acciones del gobierno y exige un replanteamiento de las estrategias implementadas. La anunciada reforma tributaria se perfila como un nuevo campo de batalla política, donde el gobierno buscará recursos para paliar la situación económica, mientras la oposición, como anticipa el presidente, intentará bloquearla. La compleja coyuntura económica, agravada por decisiones como la de Ecuador, requiere de soluciones urgentes y consensuadas, que permitan al país avanzar hacia la estabilidad y el desarrollo. La polarización política, sin embargo, dificulta la consecución de acuerdos y amenaza con profundizar las divisiones en la sociedad. El futuro del gobierno de Petro dependerá, en gran medida, de su capacidad para navegar en este escenario turbulento y encontrar vías para la gobernabilidad





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gustavo Petro Corte Constitucional Emergencia Económica Reforma Tributaria Política Colombiana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corte Constitucional deliberará sobre la constitucionalidad del Decreto de Emergencia Económica de PetroLa Corte Constitucional de Colombia decidirá el 9 de abril sobre la validez del Decreto Legislativo 1390 de 2025, con el que el presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social. La ponencia, que recomienda declarar el decreto inexequible, cuestiona los argumentos del gobierno y el momento en que se expidió la medida. Si se acoge la ponencia, sería la tercera vez que la Corte tumba un decreto de emergencia durante el gobierno de Petro.

Read more »

Corte Constitucional tumba emergencia económica de Petro y deja sin efecto impuestos decretados en 2025DOLAR

Read more »

Corte Constitucional tumbó la emergencia económica del presidente PetroEsto quiere decir, palabras más, palabras menos, que las medidas adoptadas bajo ese marco extraordinario continúan a la deriva, a la espera del análisis de fondo por parte del tribunal.

Read more »

Corte Constitucional tumba definitivamente la emergencia económica decretada por el Gobierno PetroLa Corte Constitucional declara la inexequibilidad de la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro, tras considerar la medida inconstitucional. La decisión llega en un momento de crisis económica para Colombia y cuestiona las políticas del ejecutivo.

Read more »

Corte Constitucional tumba emergencia económica de Petro y nuevos impuestosComunicador social y periodista con formación académica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Con seis años de experiencia en medios de comunicación, trabajando tanto en producción de radio como en periodismo digital.Su carrera comenzó en RCN Radio, donde adquirió habilidades y experiencia.

Read more »

Corte Constitucional tumba emergencia económica decretada por Gobierno Petro en diciembre de 2025Cuatro meses de debate bastaron para tomar la decisión, que marca una nueva división entre el Ejecutivo y el tribunal más poderoso de Colombia.

Read more »