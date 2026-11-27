Gustavo Petro asegura que retiraron su cuadro y los de Carlos Nieto y el general Melo. La Casa de Nariño no ofrece explicación oficial sobre la falta.

El expresidente Gustavo Petro cuestionó la desaparición de su retrato de la galería de mandatarios ubicada en la Casa de Nariño. A través de sus redes sociales, aseguró que la imagen que representaba su paso por la Presidencia de Colombia ya no se encuentra en el corredor donde se exhiben los cuadros de quienes han ocupado ese cargo. "Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño", manifestó Petro, quien acompañó su publicación con una fotografía en la que se observa el espacio donde, según indicó, estaba ubicado su retrato.

Petro critica exclusión política histórica

En su pronunciamiento, el exmandatario relacionó lo ocurrido con una supuesta exclusión de figuras que no comparten determinadas posiciones políticas. Cuestionó la decisión con las expresiones "anular la diferencia en nuestra historia y negar el arte" y agregó que "a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran, se vetan". Además, mencionó que, presuntamente, otras imágenes históricas habrían sido retiradas de la galería presidencial.

Also read ¿Cuántos ministros no comerán 'natilla y buñuelo' en la Casa de Nariño?

Retratos de Carlos Nieto y general Melo

Entre los cuadros retirados, señaló las imágenes de Carlos Nieto, a quien identificó como el primer presidente negro, y la del general Melo, último general del Ejército Libertador. Durante su mensaje, el expresidente hizo referencia a algunos de los temas que marcaron su administración, entre ellos el incremento del salario mínimo, la reducción de la pobreza, la atención del hambre y las políticas de justicia social. Según expresó, fueron asuntos centrales de su gestión en el Gobierno.

Advertisement

Impacto en la memoria ciudadana

Aseguró que la ausencia de su retrato no cambiará el recuerdo que, a su juicio, dejó entre los ciudadanos. "Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí, nos volvemos inolvidables", escribió. Por su parte, Colprensa consultó a la Casa de Nariño para conocer las razones por las que el cuadro ya no estaría en el corredor presidencial y establecer si fue retirado o trasladado a otro lugar.

Falta de respuesta oficial institucional

Sin embargo, al cierre de la información, no se había conocido una respuesta oficial de la sede del Gobierno que permitiera aclarar lo sucedido. Por ahora, la denuncia del exmandatario no cuenta con una explicación pública de las autoridades de la Casa de Nariño. El silencio oficial contrasta con las acusaciones de censura política presentadas por Petro, manteniendo la incertidumbre sobre el paradero de los retratos retirados.