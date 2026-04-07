Petro denuncia intereses en contrato de pasaportes y vincula con sistema electoral

El presidente Gustavo Petro denuncia posibles intereses ocultos en el contrato de pasaportes y los vincula con el sistema electoral. Acusa a particulares y a la firma Thomas Greg & Sons de buscar el control de datos personales y manipular los procesos.

El presidente de la República, Gustavo Petro , publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, donde vinculó el debate sobre el sistema electoral con el contrato de pasaportes en Colombia. En su comunicación, Petro sugirió la existencia de intereses ocultos y una posible manipulación en ambos frentes.

El mandatario insinuó una conexión entre el procurador general de la Nación y ciertas figuras políticas, mencionando que el procurador, además de ser copartidario de una figura específica, había sido secretario general del Senado por mucho tiempo y ahora, con la ayuda del presidente, ejerce como procurador. Petro expuso que existe un interés por parte de particulares en retomar el control del contrato de pasaportes. El presidente señaló que ciertos individuos, identificados como los hermanos Bautista, buscarían recuperar este contrato. El mandatario hizo referencia a una propuesta del procurador Eljach para anular el contrato actual y permitir que la operación regrese a los Bautista. Petro enfatizó en la importancia del manejo de datos personales de los ciudadanos y advirtió sobre la posibilidad de que la información recopilada a través de los pasaportes pudiera ser utilizada para fines fraudulentos, como la suplantación de votos en el sistema electoral. El presidente cuestionó la seguridad del sistema y la protección de los datos personales. Se pregunta sobre la posibilidad de que ciudadanos que han salido del país y no han regresado puedan ser suplantados electoralmente. \El mensaje del presidente no solo se centró en el contrato de pasaportes, sino que también incluyó críticas al sistema de escrutinio electoral. Petro insistió en que ambos temas forman parte de un entramado más amplio y que existe una “alianza pecaminosa en contratación entre política y los hermanos Bautista”, según sus declaraciones. El mandatario también hizo mención de la firma Thomas Greg & Sons, relacionándola con los procesos electorales y el contrato de pasaportes. Petro aseguró que hay antecedentes de relaciones comerciales entre esta empresa y actores políticos, basándose en informes periodísticos. El presidente argumentó que estos vínculos sugieren un conflicto de intereses y una posible manipulación de los procesos electorales y la gestión de los pasaportes. El objetivo, según Petro, sería el control de datos sensibles y el uso indebido de la información personal de los ciudadanos. La intervención del presidente generó un debate intenso en redes sociales y en los medios de comunicación, con diferentes posturas sobre la veracidad de las acusaciones y las posibles implicaciones políticas. Las declaraciones de Petro también suscitaron cuestionamientos sobre la transparencia de los contratos gubernamentales y la necesidad de una mayor vigilancia en la gestión de los datos personales de los ciudadanos. La reacción de los involucrados y de la oposición política no se hizo esperar, exigiendo pruebas y aclaraciones sobre las acusaciones del presidente. Se esperan nuevas investigaciones y pronunciamientos para esclarecer la situación y determinar la veracidad de las denuncias.\El debate se ha centrado en la transparencia de los contratos, la protección de datos personales y la integridad del sistema electoral. La revelación de supuestos vínculos entre la empresa Thomas Greg & Sons y actores políticos, así como las acusaciones de corrupción en torno al contrato de pasaportes, han generado preocupación en la opinión pública. La administración actual se enfrenta a la tarea de demostrar que estos procesos se llevan a cabo de manera transparente y que se protegen los intereses de la ciudadanía. La oposición política ha aprovechado esta situación para cuestionar la legitimidad del gobierno y exigir una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados. La polémica ha revivido el debate sobre la necesidad de una reforma electoral y de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en la contratación pública. La situación actual demanda una respuesta clara y contundente por parte del gobierno para restaurar la confianza de la ciudadanía y evitar que la controversia afecte la estabilidad política del país. Se espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la confianza en las instituciones y el buen funcionamiento de la democracia





Portafolioco / 🏆 3. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gustavo Petro Pasaportes Contrato Sistema Electoral Corrupción Thomas Greg & Sons Datos Personales Procurador

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo de la Espriella pide investigar a Petro: lo acusa de violación ilícita de comunicacionesPeriodista con 6 años de experiencia en el cubrimiento de justicia ordinaria, justicia transicional, Procuraduría y Altas Cortes. Actual Editor Judicial de W Radio desde 2025.

Read more »

De La Espriella acusa a Petro de espionaje ilegal y anuncia acciones legalesAbelardo De La Espriella denuncia interceptaciones ilegales y acusa al presidente Petro de orquestar espionaje en su contra. Anuncia acciones legales en varias instancias, incluyendo solicitudes de investigación a Estados Unidos y la Unión Europea. La noticia incluye declaraciones de De La Espriella sobre su capacidad para derrotar a Petro y su confianza en la justicia, así como su respuesta a las acusaciones sobre los hermanos Bautista.

Read more »

'Rifirrafe' entre Petro y De la Espriella por supuestas filtraciones relacionadas a Thomas GregEl mandatario se refirió a presuntas conversaciones entre el aspirante y empresarios vinculados a la firma.

Read more »

Gustavo Petro explica caso ‘Papá Pitufo’: alerta supuestos pagos a agentes del DNIUn informe de Noticias Caracol reveló las reuniones que sostuvo el exdirector del DNI, Jorge Lemus, con el abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

Read more »

Petro acusa red de corrupción que frenó extradición de “Papá Pitufo” y salpica a altas esferasPetro acusa a alias Papá Pitufo de infiltración de 38 años en instituciones colombianas, y de posibles sobornos; pide transparencia y justicia para esclarecer la supuesta red de corrupción.

Read more »

Presidente Gustavo Petro reacciona a posible salida temporal de Ricardo Roa de la presidencia de EcopetrolTal como lo anticipó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, cobra fuerza la posibilidad de que Ricardo Roa salga de forma transitoria de su cargo como presidente de Ecopetrol.

Read more »