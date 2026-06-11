Petro denuncia presuntas amenazas de arresto en Estados Unidos y defiende su libertad de expresión

El mandatario colombiano reacciona a reportes sobre restricciones impuestas por el Departamento de Estado estadounidense durante su visita a la ONU en Nueva York.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , ha manifestado su profunda inconformidad ante las revelaciones publicadas recientemente por el diario The Washington Post. Según el medio estadounidense, el Departamento de Estado habría emitido advertencias severas que incluían la posibilidad de un arresto si el mandatario colombiano decidía realizar actividades ajenas a la agenda oficial programada con la Organización de las Naciones Unidas durante su estancia en Nueva York.

El punto central de la controversia radica en la intención de Petro de sostener un encuentro privado con Zohran Mamdani, quien es identificado como el alcalde de la ciudad, con el objetivo de dialogar sobre la democracia en el continente americano. Sin embargo, la administración estadounidense habría frustrado este acercamiento, obligando al gobierno colombiano a cancelar la reunión de manera discreta para evitar complicaciones legales relacionadas con las restricciones de su visado.

Ante esta situación, el Jefe de Estado colombiano utilizó su plataforma en la red social X para expresar que en ningún momento fue notificado sobre restricciones específicas a su visa ni sobre la posibilidad de ser detenido. Petro defendió la premisa de que los mandatarios que asisten a la Asamblea General de las Naciones Unidas deben gozar de una protección legal especial que les permita expresarse con total libertad y sin temor a represalias, considerando que el espacio de la ONU es fundamental para el diálogo global.

Para el mandatario, resulta contradictorio y poco democrático que se limitara su capacidad de interactuar con autoridades locales en suelo estadounidense o que se le impidiera impartir una conferencia en Boston, evento para el cual ya había sido invitado previamente. Asimismo, Petro aprovechó la ocasión para denunciar lo que considera una intromisión inaceptable del gobierno de los Estados Unidos en los procesos electorales de Colombia, enfatizando que las decisiones políticas internas deben recaer exclusivamente en la voluntad del pueblo colombiano.

A pesar de estas fuertes tensiones diplomáticas y las desavenencias en materia de política internacional, el presidente Petro fue enfático al señalar que los acuerdos bilaterales alcanzados en la Casa Blanca se mantendrán vigentes. Destacó que el compromiso asumido con el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico, específicamente la producción y distribución de cocaína y fentanilo, es una prioridad que trasciende las diferencias ideológicas.

El mandatario subrayó que Colombia continuará trabajando en la reducción de los cultivos de hoja de coca, apoyándose en mediciones satelitales precisas realizadas por la Policía Nacional para verificar el avance de estas metas. En este sentido, mencionó que existe un proceso de erradicación voluntaria que involucra a unas treinta y un mil familias campesinas, quienes ya han coordinado sus acciones con la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el crimen.

En términos de resultados concretos, Petro informó que se han certificado cerca de nueve mil hectáreas de las trece mil ya entregadas, como parte de un ambicioso plan que busca alcanzar la erradicación de más de treinta mil hectáreas antes de que finalice su mandato. Por otro lado, la perspectiva desde Washington, según fuentes anónimas citadas por la prensa, es que el visado es un privilegio otorgado por el Estado y no un derecho inherente.

Según estas fuentes, cualquier persona, independientemente de su cargo, corre el riesgo de que su permiso de entrada sea revocado si realiza actividades que el gobierno considere escandalosas o que insten a la desobediencia dentro de las fuerzas armadas estadounidenses. Este choque de visiones pone de relieve la compleja relación entre la soberanía nacional de Colombia y las estrictas normativas migratorias y de seguridad nacional de los Estados Unidos





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gustavo Petro Estados Unidos ONU Narcotráfico Diplomacia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos ataca Irán en respuesta a derribo de helicóptero en el estrecho de OrmuzEl presidente Donald Trump había advertido que responderían a la agrsión iraní que calificó como “injustificada”.

Read more »

Departamento de Estado habría advertido a Petro de arrestarlo por agenda fuera de la ONUEl presidente de Colombia se iba a reunir con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reunión que fue cancelada ante la advertencia.

Read more »

Petro desafía a Trump: Colombia y Estados Unidos no deben depender de afinidades ideológicasEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el apoyo total de Donald Trump al candidato Abelardo de la Espriella y pidió que no intervenga en el proceso electoral del país. Petro también cuestionó si detrás de posibles intentos de influencia económica en Colombia podría estar un alto funcionario estadounidense.

Read more »

Presidente Petro rechaza restricción de Estados Unidos para reunirse con alcalde de Nueva YorkGustavo Petro, presidente de Colombia, se refiere a la restricción impuesta por Estados Unidos para reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, luego de su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Read more »