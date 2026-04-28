Petro denuncia ‘robo’ a trabajadores por decisión del Consejo de Estado sobre Colpensiones

El presidente Gustavo Petro acusó al Consejo de Estado de permitir que los banqueros se apropien de los ahorros de los trabajadores tras suspender el decreto que facilitaba el traslado a Colpensiones. Anuncia movilización para el 1 de mayo.

El presidente Gustavo Petro ha desatado una fuerte polémica tras sus declaraciones en contra del Consejo de Estado, luego de que este suspendiera provisionalmente el decreto que permitía el traslado de afiliados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones .

Petro acusó al Consejo de Estado de favorecer a los banqueros y permitir el robo de los ahorros de los trabajadores, generando una nueva confrontación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. Esta decisión judicial ha puesto en pausa los planes de miles de colombianos que buscaban trasladar sus ahorros al régimen de prima media con el Estado, dejando un futuro incierto para sus pensiones.

El mandatario no se detuvo ahí, aprovechando la situación para reiterar su llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, argumentando que es la única vía para proteger las reformas sociales de su gobierno y blindarlas ante decisiones judiciales que considera perjudiciales para la clase trabajadora. Petro vinculó directamente la necesidad de una nueva Constitución con la defensa de los ahorros pensionales, enfatizando que el objetivo principal de la Asamblea sería aprobar las reformas sociales y combatir la corrupción.

La controversia ha escalado rápidamente, convirtiéndose en el principal motor para las movilizaciones sociales convocadas por el Gobierno para el próximo Primero de Mayo. El presidente ha instado a los trabajadores colombianos a salir a las calles para defender su derecho a la pensión, exigir la reducción de la tasa de interés y promover la creación de empleo.

La suspensión del decreto implica que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) continuarán gestionando los ahorros individuales bajo las regulaciones existentes, lo que significa que aquellos que deseen cambiar de régimen deberán recurrir a procesos legales ordinarios, un camino que puede ser largo y costoso. La situación ha generado incertidumbre y frustración entre los afiliados, quienes ven amenazada la posibilidad de acceder a una pensión digna.

El debate sobre el sistema pensional colombiano es complejo y ha estado en el centro de la discusión pública durante años. La reforma pensional propuesta por el gobierno busca garantizar una pensión mínima para todos los colombianos y fortalecer el sistema público de pensiones, pero ha enfrentado una fuerte oposición por parte de los sectores privados y conservadores.

La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto ha exacerbado las tensiones y ha puesto de manifiesto las profundas divisiones que existen en el país en torno a este tema. El futuro de las pensiones en Colombia sigue siendo incierto, y la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Petro podría ser el escenario para un debate crucial sobre el modelo pensional que se quiere construir para las próximas generaciones.

La movilización del Primero de Mayo se presenta como una oportunidad para que los trabajadores expresen sus demandas y presionen al gobierno para que avance en la reforma pensional. La situación actual exige un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas para encontrar una solución que garantice el derecho a una pensión digna para todos los colombianos. La transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para construir un sistema pensional justo y sostenible.

El gobierno debe escuchar las preocupaciones de los trabajadores y las recomendaciones de los expertos para diseñar una reforma que responda a las necesidades de la población y que promueva la equidad y la solidaridad. La reforma pensional no puede ser impuesta desde arriba, sino que debe ser el resultado de un proceso de concertación social que involucre a todos los actores relevantes.

La defensa de los ahorros pensionales de los trabajadores es una prioridad para el gobierno, pero también lo es la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Se deben buscar mecanismos que permitan garantizar el equilibrio financiero del sistema y evitar que se convierta en una carga para las futuras generaciones. La reforma pensional debe ser integral y abordar todos los aspectos del sistema, incluyendo la edad de jubilación, las cotizaciones, las prestaciones y la gestión de los fondos.

Se deben fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos pensionales. La reforma pensional debe ser justa y equitativa, y debe garantizar que todos los colombianos tengan acceso a una pensión digna, independientemente de su nivel de ingresos o de su ocupación. La reforma pensional debe ser sostenible y debe garantizar que el sistema pueda cumplir con sus obligaciones a largo plazo.

La reforma pensional debe ser transparente y debe garantizar que todos los colombianos tengan acceso a la información sobre el sistema pensional





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