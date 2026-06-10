Petro en la ONU y polémica electoral en Colombia: De la Espriella, símbolos patrios y denuncias de fraude

El presidente Gustavo Petro viajó a Nueva York para liderar una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras en Colombia el candidato Abelardo De la Espriella enfrenta una prohibición judicial de usar símbolos patrios y el mandatario insiste en presunto fraude electoral. Las altas cortes piden respeto a los resultados y a las instituciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , viajó a Nueva York para presidir una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU , con una agenda que incluye temas clave de política exterior.

Mientras tanto, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella, quien según la Registraduría obtuvo la mayor votación en la primera vuelta, enfrenta una decisión judicial que le prohíbe utilizar símbolos patrios en su propaganda. De la Espriella ha recibido apoyo de figuras como María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, quien calificó la situación como "la guerrilla contra la democracia".

Por su parte, el presidente Petro ha insistido en que existen pruebas de un posible fraude electoral, argumentando que el censo fue modificado para incrementar artificialmente el número deelectores. Sin embargo, los resultados del escrutinio oficial, divulgados por la Registraduría, mostraron una coincidencia del 99,94% con el conteo preliminar.

Las altas cortes y órganos de control han hecho un llamado al mandatario para que reconozca los resultados y respete la independencia de poderes, subrayando la importancia de acatar las decisiones judiciales para preservar la democracia. El debate sobre la legitimidad de los comicios continúa generando fuerte polarización en el país, con acusaciones de desinstitucionalización y llamados a la calma por parte de distintos sectores.

El aborto, los tratados de libre comercio y la situación en Venezuela también podrían estar en la agenda internacional del presidente Petro durante su visita a Estados Unidos





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