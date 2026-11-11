Petro en Medellín: Tensión política en Antioquia para 2027

La visita de Gustavo Petro a Medellín intensifica la rivalidad entre el Pacto Histórico y Creemos. Se analizan las estrategias electorales y los candidatos clave para las elecciones regionales de 2027 en Antioquia.

La presencia del presidente Gustavo Petro en Medellín durante el fin de semana ha reactivado el debate político en Antioquia, generando una respuesta inmediata desde las instancias gubernamentales locales. La reunión sostenida con dirigentes del Pacto Histórico tiene como objetivo definir una estrategia para expandir el poder de la izquierda en las próximas elecciones de 2027. Esta movilización no pasó desapercibida para la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, quienes interpretaron el evento como un intento de ganar terreno en una región tradicionalmente conservadora.

Rendón alerta sobre PetroQuinterismo

El gobernador Andrés Julián Rendón utilizó su cuenta en X para advertir sobre estas maniobras, empleando el término "PetroQuinterismo" para describir al sector que busca aliados en el departamento. En su mensaje dirigido a los ciudadanos, Rendón afirmó que este grupo busca incautos, mañosos y cómplices en Antioquia para el año 2027, cuestionando si la población permitirá dicha infiltración política. Esta declaración forma parte de una ofensiva retórica que busca consolidar la resistencia contra la expansión del gobierno nacional en la región.

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Gutiérrez vincula a Petro con corrupción

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez también se pronunció en redes sociales, afirmando que Petro y sus aliados corruptos estuvieron presentes en Medellín. Gutiérrez sostuvo que la región no puede volver a quedar en manos de quienes habrían cometido irregularidades, reforzando su postura contra la administración nacional. Este intercambio de acusaciones ocurre en un contexto de alta polarización, donde las diferencias ideológicas se vuelven más visibles a medida que se acercan los comicios regionales.

Resultados legislativos marcan tendencia

Este reparto de fuerzas ya se había evidenciado en las elecciones legislativas de marzo pasado, confirmando una tendencia que modifica el mapa electoral de Antioquia desde hace 16 años. El uribismo amplió su caudal de votos, mientras que el Pacto Histórico quedó como segunda fuerza del departamento, por encima de Creemos, el movimiento liderado por Federico Gutiérrez. Ambas fuerzas crecieron un 75% frente a los comicios a la Cámara de 2022, dejando al bipartidismo tradicional y al centro político con participaciones residuales.

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Pre-candidatos definen sus posiciones

El precandidato a la Gobernación Rodrigo Hernández reaccionó ante la visita, asegurando que esperan derrotarlos nuevamente en las urnas. Hernández mencionó específicamente a León Fredy Muñoz y otros dirigentes, quienes fueron interpelados directamente. Muñoz respondió con determinación, proponiendo que el debate aborde temas clave como la tasa de seguridad, los peajes, la deuda del departamento y las decisiones de Rendón, además de las tierras entregadas a campesinos y las inversiones del Gobierno de Petro.

Futuros candidatos buscan legitimidad

En el ámbito local, el movimiento Creemos definió dos opciones para llevar las banderas del continuismo en la campaña por la Alcaldía de Medellín: Manuel Villa y Andrés Tobón. Mientras tanto, Daniel Carvalho apareció en el Concejo de Medellín dialogando con Alejandro Arias, lo que generó comentarios entre los concejales. Felipe Vélez confirmó que volverá a ser candidato, recogiendo firmas para validar su candidatura, mientras Horacio Gallón recorre los municipios de Antioquia para fortalecer su base de apoyo antes de finalizar el año.