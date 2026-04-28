Petro envía carta a Trump para condenar intento de atentado en Washington y recuerda ataques en su contra

El presidente Gustavo Petro envió una carta al mandatario estadounidense Donald Trump para rechazar el intento de atentado en su contra durante la gala de corresponsales de prensa en Washington. Petro vinculó las amenazas a grupos criminales y recordó un ataque en su contra en 2018. El incidente en EE.UU. llevó a revisar los protocolos de seguridad, mientras ambos países normalizan relaciones tras tensiones.

El presidente Gustavo Petro hizo un pronunciamiento este lunes en el que reveló haber enviado una carta oficial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , para condenar el intento de atentado en su contra ocurrido el sábado durante la gala anual de corresponsales de prensa en Washington.

Petro destacó que tanto él como Trump han sido víctimas de ataques violentos, vinculando las amenazas en su contra a grupos criminales que se oponen a las políticas de su Gobierno. En una alocución televisiva, el mandatario colombiano afirmó que 'él (Donald Trump) también ha sufrido atentados (... ) ya le he mandado una carta oficial rechazando ese tipo de cosas que provengan de donde provengan, no deben existir', enfatizando que la violencia no tiene lugar en la política.

Además, recordó un episodio de violencia en su contra durante la campaña presidencial de 2018, cuando, según su versión, fue víctima de un atentado en Cúcuta con presunta complicidad de miembros de la fuerza pública, un hecho que quedó registrado en video. Este pronunciamiento de Petro llega después de que el sábado un hombre armado intentara ingresar a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde Trump asistía junto a altos funcionarios de su Administración.

El atacante, identificado como Cole Allen, de 31 años, fue imputado este lunes por tres cargos federales, entre ellos intento de asesinato del presidente, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego. Según las autoridades estadounidenses, el sospechoso, que portaba una escopeta, una pistola y cuchillos, logró superar un control de seguridad antes de ser neutralizado por agentes del Servicio Secreto tras un intercambio de disparos, en el que un agente resultó herido sin gravedad.

El incidente obligó a evacuar de inmediato a Trump y al resto de asistentes, lo que llevó a la Casa Blanca a anunciar una revisión de los protocolos de seguridad en eventos en los que participe el mandatario fuera de la sede presidencial. La manifestación de solidaridad de Petro hacia Trump se produce tras un periodo de tensiones en la relación bilateral, luego del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, que se normalizó el pasado 3 de febrero con una reunión entre ambos en el Despacho Oval.

Trump, por su parte, declaró tras el tiroteo que 'no estaba preocupado, entiendo la vida; vivimos en un mundo loco', mientras que la oposición venezolana rechazó el intento de ataque armado contra el presidente estadounidense y altos cargos de su Gobierno





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