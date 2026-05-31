Petro exhibe su voto y desata polémica por posible intervención política en jornada electoral

El presidente Gustavo Petro mostró su tarjetón en la mesa uno del Capitolio Nacional, revelando su apoyo al candidato oficialista Iván Cepeda. El gesto provocó un intenso debate sobre la neutralidad de los servidores públicos, el secreto del voto y las normas constitucionales que limitan la participación política de los funcionarios durante las elecciones.

El domingo se dio inicio a la jornada electoral con uno de los episodios que más sobresalió en la agenda pública. El presidente Gustavo Petro , al presentar su tarjetón en la mesa uno del Capitolio Nacional, lo mostró públicamente antes de depositarlo en la urna, gesto que rápidamente se convirtió en foco de debate.

Desde sus primeras declaraciones ante los medios, el mandatario subrayó la importancia de que todos los ciudadanos ejerciten su derecho al voto sin presiones externas, asegurando que su participación era "un deber ciudadano" y que cada voto representa un mandato que la población entrega a quien vaya a dirigir al país. Sin embargo, el momento que captó la mayor atención no fue el llamado a la participación, sino la exposición del voto marcado, el cual reveló el respaldo del presidente al candidato oficialista Iván Cepeda, generando polémica entre distintos sectores políticos y jurídicos.

La controversia surgió porque la exhibición pública del voto por parte del jefe de Estado contraviene la discusión que ha permeado todo el proceso electoral: los límites de la participación política de los servidores públicos. Diversas voces señalaron que el acto vulnera las normas vigentes que exigen a los funcionarios mantener una conducta neutral y apegada a la legislación electoral, la cual protege el carácter secreto del voto como garantía de autonomía y evita presiones sobre el elector.

Cuando esa neutralidad es quebrantada por la máxima autoridad del Ejecutivo, se abre un debate sobre la interpretación de la Constitución colombiana, que establece restricciones específicas a la intervención de los servidores públicos en actividades electorales, y sobre la jurisprudencia reciente que busca reforzar la neutralidad durante las campañas. Algunos analistas recordaron decisiones judiciales que prohíben el uso de recursos, cargos o plataformas institucionales para favorecer a un candidato, lo que alimentó la preocupación de que se pudieran encender precedentes peligrosos.

Mientras el país avanzaba en la votación, Petro continuó con su agenda y aprovechó la ocasión para reiterar sus críticas al modelo tecnológico actual de los comicios, exigiendo que el Estado asuma un mayor control sobre las herramientas digitales empleadas en la organización electoral. Hizo un llamado al registrador nacional, Hernán Penagos, para que vigile la transparencia y la seguridad del proceso, y subrayó la necesidad de que la ciudadanía mantenga una vigilancia activa no solo durante el acto de votar, sino también en las etapas de escrutinio y consolidación de resultados.

"Cuidar el voto" fue una de sus expresiones clave, instando a los colombianos a observar detenidamente el recuento. El registrador, por su parte, defendió la robustez de los mecanismos de garantía y aseguró que el proceso electoral cuenta con los recursos necesarios para ofrecer seguridad tanto a votantes como a candidatos y campañas





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