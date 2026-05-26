Petro exige explicaciones a la Policía por traslado de material electoral en Chinú

El presidente Gustavo Petro pidió explicaciones a la Policía Nacional por supuestas irregularidades en el traslado de material electoral en Chinú, Córdoba. La Registraduría aclaró que el proceso cumplió con todos los protocolos de seguridad.

El presidente Gustavo Petro encendió el debate electoral al publicar un mensaje en su cuenta de Twitter en el que exigía explicaciones a la Policía Nacional por el traslado de material electoral en el municipio de Chinú , departamento de Córdoba.

En su trino, el mandatario afirmó que los uniformados que transportaban el material habrían descendido las urnas antes de llegar a la sede de la Registraduría, lo que consideró una irregularidad que atentaba contra la transparencia del proceso. Petro fue más allá al solicitar a los ciudadanos que lleven su propio bolígrafo para votar, argumentando que en Ecuador se habían usado bolígrafos con tinta borrable que permitirían alterar los resultados.

El presidente también pidió que al menos un millón de personas permanezcan en los recintos electorales desde el cierre de mesas hasta la finalización de los escrutinios, como medida de control ciudadano. Esta no es la primera vez que Petro alerta sobre posibles fraudes; durante su campaña ya había señalado debilidades en el sistema electoral colombiano. La Registraduría Nacional del Estado Civil no tardó en responder.

A través de un comunicado oficial, la entidad aclaró que el material electoral se trasladaba bajo estrictas medidas de seguridad, con custodia permanente de la Policía Nacional. Relató que durante el operativo se generó una congestión vehicular de aproximadamente tres minutos debido a la presencia del convoy. En ese momento, el periodista José Jorge Otero, del medio NotiChinú, pidió a los uniformados que habilitaran el paso.

Al no acatar la instrucción y proferir insultos contra los agentes, la Policía le impuso un comparendo. La Registraduría insistió en que el material llegó a su destino en perfectas condiciones y que cada kit electoral cuenta con un sistema de georreferenciación que permite un monitoreo en tiempo real, garantizando la trazabilidad durante todo el proceso. La entidad lamentó que el presidente difundiera información que podría generar desconfianza entre los votantes y reiteró su compromiso con la transparencia electoral.

El incidente refleja las tensiones existentes entre el gobierno nacional y las autoridades electorales en un momento crucial para la democracia colombiana. Mientras Petro aboga por una mayor participación ciudadana en la vigilancia de los comicios, la Registraduría defiende la robustez de sus protocolos de seguridad. La controversia también pone de manifiesto la desconfianza que persiste en algunos sectores sobre la limpieza del proceso electoral, especialmente después de denuncias de fraude en otros países de la región.

Aunque la Registraduría ha dado por cerrado el caso, el llamado del presidente a la ciudadanía a estar alerta podría tener un impacto en la percepción pública de las elecciones legislativas. En un contexto de polarización política, cualquier incidente, por menor que sea, puede ser amplificado y utilizado como argumento por ambas partes para cuestionar la legitimidad del proceso. Las próximas elecciones serán una prueba para la confianza ciudadana en el sistema electoral colombiano





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