Petro firma decreto para concentrar a disidencias de la Segunda Marquetalia y suspender operaciones militares

El presidente Gustavo Petro aprobó el Decreto 0603 de 2026, que establece una zona de ubicación temporal en Putumayo para la desmovilización de la CNEB, suspende operaciones militares ofensivas entre el 14 y el 19 de junio y crea un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, todo dentro del marco de la Mesa de Diálogos de Paz.

El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0603 de 2026, publicado el 14 de junio, una semana antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con el objetivo de concentrar a los combatientes disidentes pertenecientes a la llamada Segunda Marquetalia en una zona de ubicación temporal situada en el sur del país.

El ejecutivo explicó que la medida busca facilitar el tránsito de estos integrantes hacia un espacio seguro, definido por el Estado, para iniciar su proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil. El grupo armado en cuestión actúa principalmente en los departamentos de Putumayo y Nariño y forma parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que está participando en la mesa de diálogos con el Gobierno desde 2024.

En su anuncio, Petro subrayó que la política contra el narcotráfico no se basa en la acción militar contra el campesinado, sino en la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca, y señaló la necesidad de acompañar a los excombatientes con oportunidades productivas, como la sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos por actividades legales. El decreto dispone la suspensión temporal y focalizada de operaciones militares ofensivas y de la policía especial contra la CNEB, desde las 00:00 horas del 14 de junio hasta las 23:59 del 19 de junio de 2026.

Esta suspensión no es general, sino que se limita a las rutas y zonas acordadas para el desplazamiento, preagrupamiento y llegada de los integrantes del grupo armado, los cuales deberán estar incluidos en un listado previamente reconocido por el Gobierno. Asimismo, la información sobre dichos movimientos será reservada y el grupo armado no podrá realizar acciones ofensivas contra las Fuerzas Públicas ni incurrir en conductas que vulneren los acuerdos de la mesa de diálogos.

La Fuerza Pública seguirá cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, manteniendo la garantía del Estado de Derecho durante todo el proceso. Para garantizar la correcta implementación de la zona de ubicación temporal, el decreto crea un Mecanismo de Monitoreo y Verificación tripartito, integrado por el Gobierno nacional, la CNEB y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP‑OEA).

Este organismo contará con una estructura general de coordinación, equipos locales de monitoreo, comisiones de verificación y una comisión de resolución de controversias, y presentará informes mensuales a la Mesa de Diálogo de Paz. La Unidad Nacional de Protección será responsable de la seguridad del personal del mecanismo, mientras que la Policía Nacional protegerá las instalaciones donde se desarrollen las actividades vinculadas al proceso.

La medida se articula con la Resolución 053 de febrero de 2026, que autorizó la creación de la zona en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, con la finalidad de acelerar la transición a la vida civil, contribuir al fin del conflicto armado y promover la transformación territorial mediante la sustitución de economías ilegales por actividades productivas legales





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