El presidente Gustavo Petro presentó la fase inicial del programa Colombia Solar en Barranquilla, con la instalación de 500 kits solares y la caracterización de 5 000 viviendas, mientras cuestionó a sectores políticos y empresariales por priorizar proyectos inmobiliarios sobre la energía limpia y la educación. La visita también incluyó la inauguración de la nueva zona de llegadas del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

El presidente Gustavo Petro Montero, durante su visita{​} a la ciudad de Barranquilla , En su discurso ante la Plaza de la Paz, el mandatario resaltó la importancia del programa Colombia Solar , una estrategia nacional que contempla la instalación de paneles fotovoltaicos en los techos de viviendas de distintas regiones del país.

El proyecto cuenta con una asignación financiera de ocho billones de pesos, distribuida en varios ejercicios fiscales, con el objetivo de beneficio de un millón de hogares colombianos. En la zona Caribe, y específicamente en Barranquilla, se han identificado 5 000 viviendas que ya fueron caracterizadas para la posible instalación de los sistemas solares.

La primera fase contempla la entrega de 500 kits solares, cada uno integrado con paneles, inversores y baterías, que permitirán a las familias reducir su dependencia de la energía convencional y contribuir a la descarbonización del sistema eléctrico nacional. Petro subrayó que la energía solar está ganando cuota dentro del mix energético del país y que se están sentando las bases para la creación de comunidades energéticas que gestionen de manera colectiva la generación y el consumo de electricidad.

El presidente también aprovechó el acto para lanzar críticas veladas a ciertos sectores políticos y empresariales de la región, señalando que los intereses inmobiliarios oscuros están desplazando proyectos de mayor relevancia social. Sin mencionar nombres al principio, Petro apuntó al alcalde de Barranquilla, Alex Char, y a grupos vinculados al desarrollo inmobiliario del norte de la ciudad, acusándolos de priorizar "negocitos" que benefician a unos pocos en detrimento de iniciativas como la educación gratuita, la reforma agraria, la expansión de centros de datos y, por supuesto, la instalación de paneles solares en los techos de los ciudadanos.

Según el presidente, la verdadera prioridad debería ser la inversión en educación, tecnología, energía limpia y desarrollo social, en vez de favorecer a grupos empresariales que promueven proyectos inmobiliarios poco transparentes. Al concluir la jornada, Petro realizó una visita protocolar al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, donde se presentó la nueva zona de llegadas nacionales, una de las muchas obras de recuperación y modernización que están en marcha para mejorar la infraestructura aeroportuera de la región Caribe.

La ampliación de la terminal incluye la construcción de nuevas áreas de atención al pasajero, la instalación de sistemas de control de seguridad de última generación y la mejora de los accesos viales, con el fin de posicionar a Barranquilla como un hub logístico clave para el comercio y el turismo en el norte de Colombia. En conjunto, el programa Colombia Solar, las críticas a la gestión inmobiliaria y la modernización aeroportuaria forman parte de una agenda más amplia que busca impulsar la transición energética, fortalecer la cohesión social y dinamizar la economía regional bajo una visión de desarrollo sostenible





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