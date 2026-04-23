Petro Insiste en Aumento del Salario Mínimo a Pesar del Incremento de Tasas de Interés

El presidente Gustavo Petro defiende un nuevo aumento del salario mínimo como medida compensatoria ante la política monetaria restrictiva del Banco de la República, generando controversia con los gremios económicos y el propio emisor. El mandatario argumenta que la Constitución lo obliga a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y que las altas tasas de interés están afectando negativamente la economía nacional, especialmente en las zonas fronterizas.

El presidente Gustavo Petro reafirmó su postura sobre la necesidad de un aumento en el salario mínimo , incluso frente al incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República.

Esta insistencia se basa en su interpretación de la Constitución, que, según él, ordena la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la promoción de la equidad social. Petro argumenta que las políticas monetarias restrictivas, como el aumento de las tasas de interés, están deteriorando las condiciones económicas del país y generando una situación que describe como una 'tormenta perfecta', especialmente en las regiones fronterizas donde la combinación de altas tasas internas y aranceles externos está afectando negativamente el crecimiento económico y el empleo.

El mandatario enfatizó que el gobierno tomará medidas compensatorias en el salario si el Banco de la República persiste en su política de endurecimiento monetario. Petro cuestionó la supuesta neutralidad de los codirectores del Banco de la República, argumentando que las decisiones sobre las tasas de interés no son una ciencia exacta y que el ajuste salarial es una herramienta legítima para proteger a la población vulnerable.

Rechazó la idea tradicional de que el aumento de los ingresos necesariamente conduce a la inflación, sosteniendo que la economía colombiana enfrenta una coyuntura particular que requiere medidas diferentes. El presidente hizo referencia al éxito en el aumento del consumo gracias al salario vital, aunque reconoció que este dinamismo se ve parcialmente contrarrestado por la importación de bienes debido a las fluctuaciones del dólar.

En este contexto, instó al ministro de Hacienda a implementar aranceles transitorios para proteger la economía nacional y el empleo, sin temor a las críticas. Petro considera que las decisiones salariales y comerciales deben priorizar la protección de los sectores más vulnerables y evitar que se vean perjudicados por políticas que considera contractivas por parte de la autoridad monetaria.

Su visión se enmarca en el 'pacto social' que su gobierno propuso desde el inicio, buscando ampliar la producción, el trabajo y la equidad. Las declaraciones del presidente Petro han generado una fuerte reacción por parte de los gremios económicos, quienes expresan su preocupación por la estabilidad institucional y el respeto al marco legal.

Argumentan que la autonomía del Banco de la República y el cumplimiento de las normas para la fijación del salario mínimo son pilares fundamentales de la Constitución. Desde el sector empresarial, se enfatiza que el proceso de fijación del salario mínimo no es una decisión discrecional del presidente, sino que está regulado por la ley.

Además, se advierte que el incremento previo del 23% ya ha tenido consecuencias negativas en el sistema de seguridad social, afectando la sostenibilidad financiera del mismo. Por otro lado, el gobierno nacional niega la existencia de una crisis por falta de recursos en el sector salud, atribuyendo las dificultades a fallas en la gestión de las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

La codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, manifestó su preocupación por la inflación actual del 5.5%, señalando que el objetivo ideal es alcanzar una inflación del 3%. La tensión entre el gobierno y el Banco de la República continúa, generando incertidumbre sobre el futuro de la política económica del país y el impacto en la vida de los ciudadanos





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