Petro Insiste en la Constituyente y Desafía al Próximo Congreso

El presidente Gustavo Petro reiteró su apuesta por una Asamblea Nacional Constituyente durante las celebraciones del Día del Trabajo, instando al próximo Congreso a cumplir con el 'mandato del pueblo' y criticando la gestión del legislativo saliente. El mandatario vinculó esta iniciativa a las reformas estructurales de su gobierno y anticipó que la movilización social continuará siendo clave.

El presidente Gustavo Petro intensificó su llamado a una Asamblea Nacional Constituyente durante las marchas del Día Internacional del Trabajo en Medellín, desafiando al próximo Congreso a cumplir lo que él considera el 'mandato del pueblo'.

Desde el parque Las Luces, el mandatario reiteró una idea central en su proyecto político, que adquirió renovado impulso con un mensaje directo dirigido tanto al actual Congreso como al gobierno que lo sucederá. Petro enfatizó que la instalación del nuevo Congreso será el momento crucial para que el poder legislativo "asuma su misión histórica", diferenciándolo del Congreso saliente, al que acusó de no haber cumplido con dicha responsabilidad.

La Asamblea Constituyente, según Petro, ya no es una demanda pasajera, sino una apuesta estratégica a mediano plazo que respalda las reformas estructurales que su gobierno ha impulsado. En caso de que esta iniciativa sea respaldada, el siguiente paso recaería en el próximo gobierno, que tendría la tarea de implementarla. Petro advirtió que la lucha no termina con su mandato y que la movilización social continuará siendo una herramienta fundamental, incluso si la vía institucional prospera.

El discurso del presidente fue amplio y abordó diversos temas, incluyendo una crítica al sistema de salud colombiano, al que calificó como uno de los más afectados por la oposición política y mediática. Petro acusó a lo que denominó la “televisión de los oligarcas” de difundir una narrativa constante de caos en el sector salud, mientras que él afirma que Colombia está experimentando un momento histórico en materia de empleo.

Destacó que el país registra la tasa de desempleo más baja en todo el siglo, gracias a la incorporación de miles de personas al sistema de salud, incluyendo personal médico que atiende zonas rurales remotas y nuevos empleados en clínicas y hospitales públicos y privados. Mencionó el crecimiento de hospitales, la implementación de hospitales fluviales para atender comunidades aisladas en el litoral y la Amazonía, y el despliegue de brigadas médicas en lugares donde nunca antes había llegado un médico.

Petro describió una tensión entre dos modelos en Colombia: uno que se debilita y otro que se fortalece, y argumentó que esta tensión justifica la necesidad de cambios profundos en el orden institucional del país. También hizo referencia a reformas pendientes, como la reforma minera estructural, que busca proteger a los pequeños mineros y combatir la minería ilegal y el daño ambiental causado por el mercurio.

Subrayó la necesidad de una transformación del modelo extractivo en regiones como Antioquia, Chocó y Nariño para recuperar el agua y la vocación agrícola de sus territorios. En este contexto, la Asamblea Constituyente se presenta como un mecanismo para reordenar las reglas del juego, según su perspectiva. El llamado a la Asamblea Constituyente, realizado el 1º de mayo, trasciende la mera consigna de protesta y busca proyectar la agenda de Petro más allá de su período de gobierno.

Al trasladar la discusión al próximo Congreso y al próximo gobierno, el presidente dejó claro que esta iniciativa seguirá siendo un tema central en el debate nacional, incluso después de que termine su administración. El presidente Petro enfatizó el potencial impacto que tendría la Asamblea Constituyente sobre la estabilidad institucional del país, sugiriendo que es un cambio necesario para abordar los desafíos estructurales que enfrenta Colombia.

La insistencia en este tema, a pesar de las posibles resistencias, demuestra la determinación del presidente Petro de dejar un legado transformador en el país. La propuesta busca una reconfiguración profunda de las bases del sistema político y económico colombiano, con el objetivo de promover una mayor justicia social y equidad.

La discusión sobre la Asamblea Constituyente se perfila como uno de los temas más importantes del debate político colombiano en los próximos años, y su resultado tendrá implicaciones significativas para el futuro del país. La situación actual, según el presidente, requiere una revisión integral de las normas y estructuras existentes para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para todos los colombianos.

El llamado a la acción del presidente Petro busca movilizar a la sociedad civil y a las fuerzas políticas para que se unan en la búsqueda de un futuro mejor para Colombia





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