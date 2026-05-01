Petro Lidera Masiva Marcha del 1 de Mayo en Medellín y Anuncia Convocatoria a Constituyente

El presidente Gustavo Petro encabezó una gran movilización en Medellín por el Día Internacional del Trabajo, donde abordó temas cruciales como el salario mínimo, las reformas sociales y laborales, y formalizó la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La jornada contó con un amplio respaldo ciudadano y se desarrolló en un ambiente de paz y orden.

El presidente Gustavo Petro encabezó una significativa marcha del 1 de Mayo en Medellín , Colombia, marcando el Día Internacional del Trabajo con un fuerte mensaje sobre la necesidad de un salario mínimo digno y el impulso de las reformas sociales y laborales propuestas por su gobierno.

La jornada, que congregó a miles de personas provenientes de diversas regiones de Antioquia, tuvo su punto de concentración en La Alpujarra y culminó con un discurso presidencial en la Plaza de las Luces, el corazón de la ciudad. La elección de Medellín como sede principal de esta celebración no fue casualidad; el gobierno nacional busca activamente el respaldo ciudadano a sus ambiciosas iniciativas, que buscan transformar el panorama socioeconómico del país.

La movilización, organizada con la colaboración de diversas organizaciones sociales y sindicales, avanzó pacíficamente por las principales vías de la ciudad, demostrando un fuerte compromiso con la defensa de los derechos laborales y la búsqueda de una mayor justicia social. La presencia del presidente Petro en Medellín, además de ser un gesto simbólico de cercanía con la población, representa una estrategia clave para fortalecer el diálogo con la sociedad civil y generar un consenso en torno a las reformas propuestas.

La participación en la marcha no se limitó al oficialismo. La senadora Isabel Zuleta, proveniente de sectores políticos diferentes, también promovió la asistencia a la jornada, reconociendo en la movilización un espacio para expresar el apoyo a las iniciativas gubernamentales que buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las familias colombianas.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reiteró la importancia de estas manifestaciones como una expresión genuina del respaldo popular a las reformas sociales y laborales, destacando el papel fundamental de la ciudadanía en la construcción de un país más justo y equitativo. Para garantizar la seguridad y el orden público durante la jornada, se desplegó un amplio operativo articulado entre la Policía Nacional y la comunidad, con la presencia de gestores de convivencia y equipos logísticos en puntos estratégicos de la ciudad.

Este operativo permitió que la marcha se desarrollara de manera pacífica y sin incidentes, facilitando la libre expresión de los participantes. Además de abordar temas relacionados con el salario mínimo y las reformas laborales, el presidente Petro aprovechó la oportunidad para formalizar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, un proyecto que busca revisar y actualizar la Constitución Política del país para adaptarla a las nuevas realidades y desafíos del siglo XXI.

Esta iniciativa ha generado un amplio debate en la sociedad colombiana, con opiniones divididas sobre su conveniencia y alcance. Paralelamente a la marcha del 1 de Mayo, otros acontecimientos relevantes captaron la atención de la opinión pública. La Fiscalía General de la Nación anunció que los exministros Bonilla y Velasco serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de la UNGRD, acusado de intervenir en 78 contratos por un valor superior a los $612.000 millones.

Velasco permanece bajo medida de aseguramiento, mientras que Bonilla enfrenta el proceso en libertad. Este caso ha generado una gran controversia en el país, poniendo en evidencia posibles actos de corrupción en la administración pública.

Por otro lado, el buque insignia de la Armada Nacional, el Buque Gloria, zarpó en una nueva travesía por Norteamérica, Europa y África, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con otros países y promover la imagen de Colombia en el exterior. El buque visitará 11 puertos en su primera fase, siendo Willemstad, en Curazao, su primera parada.

En el ámbito político, Gustavo Bolívar, reconocido político y escritor, reveló las razones por las que apoya la candidatura presidencial de Iván Cepeda, argumentando que este último se rodearía de un equipo más competente y eficaz que el propio Gustavo Petro. Estas declaraciones han generado un debate sobre las estrategias y alianzas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Finalmente, la Medicina Legal respondió a las críticas del presidente Petro sobre la demora en la entrega de la necropsia de Kevin Acosta, explicando que la situación no se debe a motivos políticos, sino a la complejidad del proceso y a la necesidad de garantizar la rigurosidad y la objetividad de la investigación





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