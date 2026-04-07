Petro niega presiones de EE.UU. en Ecopetrol y cuestiona la salida de Ricardo Roa

El presidente Gustavo Petro aborda la situación de Ecopetrol, negando injerencia de Estados Unidos y cuestionando la salida de Ricardo Roa. Discute presiones políticas y el impacto en la junta directiva, mencionando una 'foto trampa' y el debate futbolístico entre Atlético Nacional y Jaguares.

El presidente Gustavo Petro abordó la situación del presidente de Ecopetrol , Ricardo Roa , en medio de la decisión de la junta directiva de otorgarle vacaciones mientras se desarrollan investigaciones, planteando la posibilidad de su apartamiento temporal del cargo. El mandatario negó rotundamente cualquier injerencia por parte de Estados Unidos en las decisiones de la petrolera estatal.

“Jamás he percibido una actitud de EEUU en contra de Ecopetrol”, declaró, refutando versiones sobre supuestas presiones internacionales. Para Petro, estas interpretaciones carecen de fundamento en su experiencia de diálogo con ese país. El presidente atribuyó las decisiones de la junta directiva a presiones internas y al temor, sugiriendo que algunos miembros se vieron influenciados por sectores políticos nacionales, en lugar de factores externos. “Se asustaron con las amenazas uribistas y de cambio radical”, indicó, refiriéndose a los integrantes de la junta directiva. En este contexto, Petro cuestionó la reacción de sus propios delegados en las juntas directivas de las empresas públicas, señalando que se dejan amedrentar por presiones políticas internas. “Aquí tengo representantes míos en las juntas directivas de las empresas públicas que se asustan, no con los gritos de los gringos sino de los uribistas”, expresó, al advertir sobre decisiones que, según su criterio, estarían influenciadas por el temor. El presidente hizo referencia a una “foto trampa” que le fue enviada, destacando la importancia de analizar los detalles. Esta foto, según Petro, fue enviada desde la oficina de prensa del expresidente Donald Trump. El mandatario explicó que la imagen no reflejaba el mensaje completo que buscaba transmitir en un encuentro. Adicionalmente, Petro mencionó un detalle sobre la imagen, enfatizando que la foto fue enviada sin mostrar la totalidad del mensaje que buscaba comunicar. “No mandaron la foto con la gorra al derecho, en dónde escribí una S después de Gran América”, afirmó, aclarando que su intención era referirse a “las Américas” en plural. En otro ámbito, se menciona un partido de fútbol, donde el Atlético Nacional, líder de la Liga BetPlay, se enfrenta a Jaguares, un equipo que busca salir de la zona de descenso. La noticia proporciona un seguimiento minuto a minuto de este encuentro deportivo. El debate en torno a Ecopetrol y la salida temporal de Ricardo Roa, junto con las explicaciones del presidente Petro, revelan tensiones políticas internas y externas que influyen en las decisiones empresariales y gubernamentales. La situación actual de Ecopetrol refleja un escenario de vigilancia y escrutinio, donde las acciones de la junta directiva y las declaraciones presidenciales se entrelazan con la dinámica política nacional e internacional. El presidente Petro busca, mediante sus declaraciones, aclarar cualquier posible malentendido y asegurar la transparencia en la gestión de la petrolera estatal





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