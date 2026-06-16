Petro no reconoció los resultados de la primera vuelta y genera controversia

El presidente Gustavo Petro no reconoció los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, lo que ha generado controversia y preocupación por la democracia y el sistema electoral.

El presidente Gustavo Petro no reconoció los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial , lo que ha generado controversia y preocupación por la democracia y el sistema electoral .

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha sido respaldado por el Ejecutivo y ha contemplado en su plan de gobierno dar continuidad a varias de las políticas de la actual administración. El pasado 31 de mayo, Cepeda hizo eco a la postura de Petro, expresando su preocupación por el desfase en el censo electoral.

El candidato De la Espriella ha acusado a Cepeda y Petro de ser 'delincuentes miserables' y ha pedido a Estados Unidos y otros países que vigilen la segunda vuelta. Las afirmaciones de Petro han quedado en contraposición con los informes preliminares de la Misión Electoral de la Unión Europea y la Misión de Observación de la OEA, que descartaron la ocurrencia de irregularidades que afectaran el resultado.

El candidato Cepeda ha reconocido los resultados de la primera vuelta después de que se completaran los escrutinios. Los expertos consideran que la actitud de Petro ha sido problemática para la democracia y ha favorecido a De la Espriella, pero ha sido un grave problema para la campaña de Cepeda





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