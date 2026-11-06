Petro ordenó mantener contrato con Deicy Jiménez en chat filtrado

Un mensaje revelado muestra al expresidente Gustavo Petro instruyendo a Angie Rodríguez para mantener los contratos de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior.

Un registro de comunicación interna revela que el expresidente Gustavo Petro instruyó directamente a la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, para asegurar la permanencia laboral de Deicy Jiménez en la cartera política. El mensaje, revelado por la unidad investigativa de Noticias Caracol, solicita explícitamente que a Jiménez se le mantenga contratada en el Ministerio del Interior.

La instrucción presidencial estuvo acompañada de un documento en formato PDF con el nombre de Deicy Jiménez. Este archivo corresponde a la mujer que denunció públicamente recibir contratos a cambio de favores sexuales con el exmandatario. La renovación del contrato de Jiménez en enero de 2026 se alineó con el objeto de vinculación original establecido en la petición.

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Detalles del mensaje y respuestas oficiales

Se trata de la primera comunicación conocida donde Petro emite una orden directa sobre uno de los contratos de la denunciante. La respuesta de Rodríguez fue inmediata y breve: Perfecto, señor presidente. Esta interacción digital ocurrió el 12 de diciembre de 2025.

El día del intercambio, Rodríguez había informado al presidente sobre la condecoración Orden de Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Cruz. El Congreso entregó dicha distinción el 17 de diciembre de 2025. En ese momento, Jiménez tenía en ejecución un contrato por 11 millones con el Ministerio del Interior.

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Vigencia de contratos y montos específicos

El contrato inicial firmado en agosto de 2025 vencía el 31 de diciembre de ese mismo año. La instrucción presidencial se cumplió, resultando en un nuevo contrato vigente hasta diciembre para la denunciante.

Según el Portal Anticorrupción, este nuevo acuerdo asciende a 30 millones. La asignación mensual derivada de este contrato es de aproximadamente 2'600.000. Estos números confirman la continuidad financiera de Jiménez en la entidad pública tras la orden directa.

Posiciones y negaciones ante las acusaciones

Petro ha rechazado en sus redes sociales la afirmación de haber pagado favores sexuales mediante contratos. Reiteró su negación el miércoles por la noche tras la publicación de un video íntimo por parte de la denunciante.

El expresidente escribió que nunca usó un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Aseguró que las mujeres que trabajaron en su gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y que no merecen que se manche su nombre para atacarlo.

Desarrollo del caso y pruebas forenses

El abogado de Petro, Alejandro Carranza, solicitó que las pruebas sean sometidas a verificaciones técnicas. El objetivo es establecer su autenticidad, su origen y su contexto legal. Carranza insistió en que el expresidente goza de la presunción de inocencia y negó cualquier uso de contratos para favores sexuales.

El chat se conoció el mismo día en que Jiménez entregó su celular en el búnker de la Fiscalía. El dispositivo contiene pruebas de supuestos encuentros y de los contratos recibidos. Hay registro de diez contratos entre 2021 y 2026.

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Próximos pasos y declaraciones programadas

El dispositivo será sometido a una extracción forense para validar la evidencia digital. Jiménez llegó a la sede de la Fiscalía con su nueva abogada, Dina Luz Malo. Su anterior defensor, Felipe Caballero, renunció debido a amenazas recibidas.

La denunciante fue acompañada por un magistrado instructor de la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal ordenó una inspección a la Secretaría del Senado para revisar contratos a nombre de Jiménez. Además, Jiménez declaró la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia.

Cronograma legal y otras implicaciones

Jiménez fue citada para declarar el próximo 9 de noviembre en la Procuraduría. Tito Lorenzo Lovo, supervisor de sus contratos en el Ministerio del Interior, deberá dar su declaración el 10 de noviembre.

Angie Rodríguez ha hablado de una supuesta red de mujeres en el gobierno anterior, aunque sin especificar detalles por temor a su seguridad. Su abogado, Manuel Villanueva, entregó a la Fiscalía resultados de un examen toxicológico practicado en España.

El actual director del Dapre, Carlos Ríos, declaró en el Senado tener pruebas de una red de 48 mujeres con contratos por la OPS. La Fiscalía lo había citado, pero solicitó tiempo para reunir documentación. Ríos debe entregar las pruebas el 16 de noviembre.