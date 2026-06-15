Petro ordena revisar entrada de estadounidenses tras arresto por abuso infantil

El presidente Gustavo Petro pidió revisar los procedimientos de ingreso de ciudadanos estadounidenses a Colombia luego de la captura de un ciudadano de ese país acusado de abuso sexual contra un menor en Bogotá. El mandatario enfatizó la soberanía nacional y la protección de la niñez.

El presidente Gustavo Petro ha solicitado una revisión de los procedimientos de ingreso de ciudadanos estadounidenses a Colombia , tras la captura de un ciudadano de ese país en Bogotá, acusado de presuntos abusos contra un menor de edad.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario enfatizó la necesidad de que Colombia sea respetada como nación soberana y rechazó cualquier conducta que atente contra la dignidad de las mujeres, los niños y los sectores más vulnerables de la sociedad. En sus declaraciones, Petro subrayó la importancia de establecer relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, señalando que tanto colombianos como estadounidenses deben cumplir las reglas del país que visitan, especialmente en lo que respecta a la protección de la infancia y la familia.

El caso que desencadenó esta reacción ocurrió en el sector de Navarra, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, cuando residentes de un edificio alertaron a las autoridades sobre un presunto episodio de abuso sexual que habría tenido lugar en el balcón de un apartamento. La Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia acudieron al lugar y encontraron a tres menores de 4, 7 y 15 años, quienes fueron trasladados a centros asistenciales para evaluación médica y verificación de sus derechos.

El ciudadano estadounidense, identificado como Gail, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. Según información preliminar, el hombre ingresó a Colombia como turista el pasado 6 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado, apenas ocho días antes de su captura. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, confirmó que los menores se encuentran bajo protección institucional y que el caso avanza con acompañamiento de entidades de salud, psicología, Policía y organismos de control.

Cáceres pidió calma y prudencia mientras las investigaciones avanzan, para no entorpecer el proceso ni exponer a los niños. Además, reveló que el proceso de adopción que Gail supuestamente adelantaba se estaba gestionando a través de una institución especializada y facultada, no directamente por el ICBF. Las autoridades investigan cómo Gail obtuvo la custodia temporal de los menores y las circunstancias exactas del presunto abuso.

En su pronunciamiento, el presidente Petro fue más allá al ordenar a la Cancillería examinar los mecanismos de ingreso de ciudadanos estadounidenses al país. La Cancillería debe examinar los procedimientos para las visas de los estadounidenses para entrar a Colombia, afirmó, agregando que ni Estados Unidos es Colombia ni Colombia es Estados Unidos, y que aquí somos soberanos.

El mandatario también criticó lo que considera una visión degradante de Colombia por parte de algunos sectores en Estados Unidos, señalando que desde Miami solo sale la idea de convertirnos en un prostíbulo pervertido porque nos consideran pueblo inferior y obediente. Estas declaraciones han generado un intenso debate sobre la política migratoria colombiana y la protección de la niñez, especialmente en casos que involucran a extranjeros.

La comunidad internacional ha seguido de cerca este caso, que pone de relieve las tensiones en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan con las investigaciones forenses y judiciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. El Gobierno nacional ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los niños y niñas, así como con la soberanía nacional en materia migratoria.

Este suceso ha llevado a un llamado generalizado para fortalecer los controles migratorios y garantizar que todas las personas que ingresan al país respeten las leyes y valores colombianos, especialmente en lo que respecta a la protección de los menores de edad





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