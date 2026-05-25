El presidente Gustavo Petro ha participado en política de frente durante las elecciones, lo que ha generado críticas y debate. La participación del presidente en la campaña electoral ha sido vista como una violación de la Constitución, que exige neutralidad a quienes ejercen autoridad. El país debe pensar en pedir una protección internacional para garantizar el control de la participación del presidente en la política electoral.

El presidente Gustavo Petro ha participado en política de frente durante estas elecciones. Este 24 de mayo subió un video mostrando el cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla, haciendo una alusión evidente a su apoyo.

Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. Petro escribió: "Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras", citando a Emiliano Zapata. Su mensaje concluyó de manera más directa: "En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato.

El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario". Con su mención a un tigre, el presidente pareció hacer referencia al candidato Abelardo de la Espriella, quien se autodenomina "El Tigre".

Según la mayoría de las encuestas, el abogado pasaría a segunda vuelta para enfrentar a Cepeda. Justo antes, Petro también aludió al cierre de campaña del candidato del Pacto Histórico en la Plaza de Bolívar de Bogotá, que tuvo lugar este 22 de mayo.

"En una década en Bogotá fui el único que podía llenar la Plaza de Bolívar, lo hice muchísimas veces y nadie más, desde que el fascista (Alejandro) Ordóñez atacó la democracia bogotana. Pues bien, el récord fue cortado por otra persona, que sea el signo de los nuevos tiempos y del camino de la transformación de Colombia", escribió. El senador electo Andrés Forero, uno de los más críticos del Gobierno, se pronunció a través de sus redes sociales.

"Petro viola la ley sin pudor alguno", sentenció el actual representante del Centro Democrático. La senadora electa —también representante actual— Jennifer Pedraza, quien apoya a Sergio Fajardo para la Presidencia, también criticó a Petro. A pesar de ser abiertamente de izquierda, Pedraza ha sido de las congresistas actuales que más ha hecho control político al Gobierno.

"Esto es abiertamente participación política de parte del presidente y está prohibido. No se lo podemos permitir a ningún presidente. Jamás guardaríamos silencio quienes somos demócratas. Todo lo que critican antes ahora lo hacen.

¿Qué opina Iván Cepeda?

", dijo. José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, también le habló directamente al primer mandatario.

"Respete la democracia. El Presidente no puede usar su investidura para meterse en campaña ni favorecer proyectos políticos. La Constitución exige neutralidad a quienes ejercen autoridad, no activismo desde el poder", afirmó.

"No confunda gobernar con hacer campaña. Eso no es democracia: es indebida participación en política y es ilegal. Claramente desde el 7 de agosto en nuestro gobierno eso no volverá a suceder ¿Así es también como Cepeda pretende gobernar? ¿Destruyendo las instituciones?

¿Atacando la democracia?

" agregó el exministro de Hacienda de Iván Duque y exrector de la Universidad EIA. Desde los gremios habló, a su vez, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia).

"La participación en política del presidente de la República ha sobrepasado todos los límites imaginables y por supuesto los legales también. Si no tenemos mecanismos para detener ese exabrupto, el país debe pensar en pedir una protección protección internacional que garantice el control de ese actuar. ¿La Comisión Interamericana (de Derechos Humanos)?

", escribió Mac Master. "Los ciudadanos democráticos debemos impedir que esto suceda ahora y siempre, con el actual y con cualquier presidente", agregó el líder gremial. El cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla fue un momento clave en la campaña electoral. El presidente Gustavo Petro participó activamente en la campaña, lo que generó reacciones en la oposición.

La participación del presidente en la política electoral ha sido objeto de críticas y debate. La Constitución exige neutralidad a quienes ejercen autoridad, y la participación del presidente en la campaña electoral ha sido vista como una violación de esta norma. El país debe pensar en pedir una protección internacional para garantizar el control de la participación del presidente en la política electoral.

Los ciudadanos democráticos deben impedir que esto suceda ahora y siempre, con el actual y con cualquier presidente. La participación del presidente en la campaña electoral ha sido objeto de críticas y debate. La Constitución exige neutralidad a quienes ejercen autoridad, y la participación del presidente en la campaña electoral ha sido vista como una violación de esta norma.

El país debe pensar en pedir una protección internacional para garantizar el control de la participación del presidente en la política electoral. Los ciudadanos democráticos deben impedir que esto suceda ahora y siempre, con el actual y con cualquier presidente. La participación del presidente en la campaña electoral ha sido objeto de críticas y debate.

La Constitución exige neutralidad a quienes ejercen autoridad, y la participación del presidente en la campaña electoral ha sido vista como una violación de esta norma. El país debe pensar en pedir una protección internacional para garantizar el control de la participación del presidente en la política electoral. Los ciudadanos democráticos deben impedir que esto suceda ahora y siempre, con el actual y con cualquier presidente





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