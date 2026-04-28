Petro pide investigar si explosivos del atentado en Cauca provienen de Ecuador en medio de crisis bilateral

El presidente Gustavo Petro solicitó a las Fuerzas Armadas investigar el origen de los explosivos usados en el atentado en Cauca, que dejó 20 muertos, mientras se intensifica la crisis con Ecuador por diferencias en la lucha contra el narcotráfico y otros conflictos diplomáticos.

El presidente Gustavo Petro solicitó este lunes a los altos mandos de las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos utilizados en el atentado del sábado en la Vía Panamericana, cerca de Cajibío, en el departamento del Cauca, que dejó 20 civiles fallecidos, provienen de Ecuador.

Durante una alocución televisada, Petro expresó: 'Lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen que llegan, ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la junta del narcotráfico vienen de Ecuador'. Esta petición se da en un contexto de tensión en las relaciones bilaterales con Ecuador, que se agudizó tras la imposición de aranceles por parte del presidente Daniel Noboa a productos colombianos, argumentando que Colombia no hace lo suficiente para combatir el narcotráfico y otros delitos en la frontera común.

Colombia respondió a esta medida arancelaria, que se intensificó con otras diferencias, como la calificación de Petro al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como 'preso político' y la acusación de que el Gobierno de Noboa 'lo deja morir de hambre', lo que fue rechazado por el mandatario ecuatoriano. Como consecuencia de estas desavenencias, ambos gobiernos llamaron a consultas a sus embajadores en Bogotá y Quito el mes pasado.

La situación se complicó aún más cuando Noboa afirmó en una entrevista que durante una visita de Petro a la ciudad de Manta en mayo de 2025, el presidente colombiano se reunió con personas supuestamente vinculadas al narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito. Ante esta declaración, Petro anunció una demanda penal contra Noboa.

En su alocución de esta noche, Petro advirtió que atentados como el del Cauca, atribuido por el Ejército a una de las disidencias de las FARC, buscan sabotear las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

'Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha por miedo y usan sus frentes narcotraficantes. Es una hipótesis a confirmar pero cada vez más estrecha', afirmó. Petro añadió que, según esta hipótesis, los grupos armados han cambiado sus objetivos y ahora atacan a civiles, como las víctimas del atentado del sábado. El mandatario aseguró que disidencias de las FARC, como el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, 'obedecen a la junta del narcotráfico'.

'No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones. ¿Qué es lo que quiere la junta del narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador', reiteró





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Petro pide investigar si explosivos del Cauca provienen de Ecuador y alerta sobre sabotaje electoralComunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización de contenidos. Apasionada por el periodismo de género y político. Actualmente, coordino la redacción digital de Caracol Radio, impulsando la calidad y el impacto de sus contenidos en la web.

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