El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido la implementación de visas de salud tras la captura de un extranjero sospechoso de abuso sexual en el norte de Bogotá. El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se ha convertido en uno de los técnicos mejor remunerados del Mundial de 2026, y el jugador Teófilo Gutiérrez ha igualado a Sebastián Viera como el jugador con más títulos en la historia de Junior.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , ha pedido la implementación de visas de salud tras la captura de un extranjero sospechoso de abuso sexual en el norte de Bogotá.

Este incidente ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a Petro a llamar a la acción para proteger a los niños y niñas de la ciudad. Mientras tanto, el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se ha convertido en uno de los técnicos mejor remunerados del Mundial de 2026, con un salario cercano a los 2 millones de euros anuales.

Lorenzo se encuentra en la casilla 15 del escalafón, lo que lo ubica al mismo nivel salarial que otros técnicos destacados del panorama mundial. A pesar de no estar entre los técnicos mejor remunerados, Lorenzo se ha convertido en un estratega clave para la Selección Colombia y ha recibido el respaldo de la directiva del equipo.

En otro orden de cosas, el jugador Teófilo Gutiérrez ha igualado a Sebastián Viera como el jugador con más títulos en la historia de Junior. Este logro es un testimonio de la dedicación y el esfuerzo que ha puesto Gutiérrez en su carrera como futbolista.

En resumen, la captura de un sospechoso de abuso sexual en el norte de Bogotá ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a Petro a llamar a la acción para proteger a los niños y niñas de la ciudad. Al mismo tiempo, el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se ha convertido en uno de los técnicos mejor remunerados del Mundial de 2026, y el jugador Teófilo Gutiérrez ha igualado a Sebastián Viera como el jugador con más títulos en la historia de Junior





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