El expresidente Gustavo Petro publica cuatro certificados de tribunales federales de EE. UU. para negar procesos judiciales en su contra, aunque la sanción administrativa de OFAC se mantiene vigente.

El expresidente Gustavo Petro ha publicado cuatro certificados oficiales emitidos por tribunales federales de Estados Unidos con el objetivo de desmentir la existencia de procesos judiciales activos en su contra en territorio estadounidense. Esta acción correctiva llega un mes después de que el exmandatario afirmara públicamente que la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC) había perdido toda legitimidad, argumentando que su inclusión en dicha lista se debió exclusivamente a sus denuncias sobre el conflicto en Gaza.

Certificados judiciales y tribunales federales

Los documentos presentados por Petro provienen de cuatro distritos judiciales específicos: el Distrito Sur de Florida, el Distrito Sur de Nueva York (Manhattan), el Distrito Este de Nueva York (Brooklyn) y el Distrito Este de Texas con sede en Texarkana. Cada uno de estos certificados confirma que el nombre completo "Gustavo Francisco Petro Urrego", nacido el 19 de abril de 1960, no aparece vinculado a procesos civiles ni penales en los archivos consultados por las fiscalías correspondientes.

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Entre los detalles técnicos de los informes, destaca una carta del Distrito Sur de Florida fechada el 6 de noviembre de 2026, y una consulta del Distrito Sur de Nueva York que abarca un período extenso desde el 1 de enero de 2010 hasta el 20 de octubre de 2026. El exmandatario utilizó estos hallazgos para afirmar que no existe ninguna investigación judicial en curso contra su persona por ningún tipo de delito en el sistema de justicia estadounidense.

Investigaciones criminales y contexto político

A pesar de la ausencia de casos abiertos en estos tribunales, la situación legal es más compleja debido a investigaciones preliminares reportadas por The New York Times en marzo. Dicho medio reveló, basándose en tres fuentes, que fiscales federales de Manhattan y Brooklyn, junto con la DEA y la agencia HSI, estaban revisando posibles reuniones con narcotraficantes y la recepción de donaciones irregulares durante la campaña de 2022.

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El escándalo se intensificó el 20 de marzo de 2026 cuando se publicó que estas oficinas adelantaban pesquisas criminales relacionadas con el entonces presidente. La Embajada de Colombia en Washington rechazó entonces el informe, asegurando que el mandatario no había sido notificado oficialmente de ninguna investigación, lo que generó una disputa diplomática entre ambos gobiernos que persiste en la memoria pública.

Cambio de estatus legal tras dejar el poder

La situación procesal comenzó a cambiar significativamente desde el 7 de agosto, fecha en la que Gustavo Petro entregó la presidencia. Expertos penales como Michel Pineda han explicado que, aunque el estatus de expresidente reduce las limitaciones burocráticas para que las autoridades estadounidenses soliciten información o lo citen, no elimina la sustancia de las investigaciones en marcha.

El abogado Óscar Santamaría coincide en que las investigaciones probablemente puedan avanzar más rápidamente ahora que Petro no cuenta con la inmunidad diplomática y funcional que ostentaba como jefe de Estado. Además, la presión ha aumentado con declaraciones recientes de antiguos aliados; el excanciller Álvaro Leyva entregó documentos a la Embajada de EE. UU. en octubre, y Day Vásquez aportó información sobre supuestos dineros irregulares en noviembre.

Sanción administrativa y bloqueo financiero

Los certificados judiciales no invalidan la sanción administrativa más grave que enfrenta el exmandatario, impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 24 de octubre de 2025. Esta medida incluye a Petro, a la entonces primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al entonces ministro del Interior Armando Benedetti, congelando sus activos y prohibiendo negocios con entidades estadounidenses.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la decisión citando el aumento de los cultivos de coca, la política de paz total y filtraciones de la UIAF, acusando al gobierno anterior de permitir el florecimiento de los carteles de la droga. Para retirar a Petro de esta lista, es necesario solicitar una revisión administrativa donde le corresponda a él demostrar que los motivos de la sanción ya no aplican, un proceso que por ahora no indica signos de acercamiento a una resolución favorable.