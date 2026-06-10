Petro preside el Consejo de Seguridad de la ONU y critica a Trump por injerencia electoral

El presidente Gustavo Petro lideró una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde abordó la influencia de Trump en elecciones, la polémica por su tuit de 'Heil Hitler' y reafirmó que dejará el poder al final de su mandato.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , presidió este miércoles una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, en un momento en que el país ejerce la presidencia temporal de este organismo.

Durante su intervención, Petro abordó diversos temas de tensión internacional, entre ellos la influencia del expresidente estadounidense Donald Trump en las elecciones de otros países. El mandatario colombiano afirmó que Trump está rompiendo su propia Constitución al apoyar explícitamente a un candidato, lo que calificó como una violación de los acuerdos que ambos líderes habían conversado previamente.

Según Petro, en una reunión personal en el despacho de Trump, se habló de un 'deal' y no de 'business', y él se fue contento, pero ahora se siente defraudado. Además, vinculó esta situación con la pobreza global generada por injusticias económicas, como el pago de centavos a los productores de café mientras se vende caro en Nueva York, o el costo excesivo de medicamentos vitales. Estos comentarios generaron reacciones divididas entre los miembros del Consejo.

En otro momento de su discurso, Petro se refirió a la controversia que surgió a raíz de una publicación en su cuenta de Twitter, donde utilizó la expresión 'Heil Hitler'. Explicó que fue una confusión y que la publicación fue malinterpretada.

'Puse, contestando, 'Heil Hitler' sin contexto y tuvo 35 millones de vistas. Al principio hasta pensé que era todo el pueblo colombiano observando el debate; nunca me había sucedido la mayor expansión de un trino mío', sostuvo. El mandatario insistió en que no tuvo intención de ofender, sino que fue un error en medio de un intercambio de ideas.

La polémica se avivó en redes sociales, pero Petro optó por aclarar su postura ante el organismo internacional, buscando evitar mayores malentendidos. Finalmente, el presidente colombiano se pronunció sobre las versiones que circulan acerca de una posible permanencia en el poder más allá de su mandato constitucional.

'El papel que me corresponde ya está a punto de terminar; se ha dicho que voy a permanecer en el Gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así. El día final de mi mandato saldré, no sé a dónde, ya como ciudadano de la República y no como presidente', afirmó.

Asimismo, entregó una declaración unilateral al Consejo de Seguridad sobre el acuerdo de paz con las Farc, criticando a quienes se burlan de dicho pacto y de la reforma agraria. Petro advirtió que dos de las mayores amenazas para la humanidad son el cambio climático y la desigualdad, haciendo un llamado a la cooperación global.

Su intervención fue seguida de cerca por los representantes de los países miembros, dejando en claro la postura de Colombia en temas clave de la agenda internacional





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