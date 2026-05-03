Petro propone migrar a vehículos eléctricos para reducir costos, pero la propuesta genera controversia en Colombia

El presidente Gustavo Petro ha sugerido a los colombianos cambiar sus vehículos a gasolina, diésel o gas por alternativas eléctricas para ahorrar dinero. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por expertos y ciudadanos, quienes argumentan que la realidad económica del país no permite un cambio tan rápido. El debate se centra en la viabilidad de la transición energética en Colombia.

El presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate en Colombia tras proponer a los ciudadanos migrar hacia vehículos eléctricos como alternativa para reducir los costos derivados del aumento en el precio de los combustibles.

A través de su cuenta en X, el mandatario sugirió que los usuarios de vehículos a gasolina, diésel o gas consideren cambiarse a opciones eléctricas, destacando que estos pueden cargarse con energía solar de manera gratuita. Según Petro, esta transición no solo generaría ahorros significativos para los hogares, sino que también incrementaría el ingreso real de quienes dependen de sus vehículos para trabajar.

Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con escepticismo por parte de expertos y ciudadanos, quienes argumentan que la realidad económica del país no permite un cambio tan abrupto. El exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, criticó la recomendación, señalando que ignora las limitaciones de ingreso y acceso al crédito que enfrentan millones de colombianos, especialmente aquellos que utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo.

La representante Cathy Juvinao también se sumó a las críticas, cuestionando la viabilidad del planteamiento en un contexto donde los precios de los vehículos eléctricos siguen siendo elevados en comparación con los ingresos promedio. El debate se ha extendido a las redes sociales, donde usuarios y analistas discuten la factibilidad de una transición energética en Colombia, considerando factores como la infraestructura, los incentivos fiscales y la capacidad adquisitiva de la población.

Mientras el gobierno promueve la adopción de energías limpias como parte de su agenda ambiental, muchos ciudadanos ven en esta propuesta un desafío difícil de cumplir en el corto plazo. La discusión no solo se centra en el aspecto económico, sino también en la política pública y la percepción ciudadana sobre la gestión gubernamental en materia de combustibles.

En medio de este escenario, el aumento de $400 en el galón de gasolina anunciado por el gobierno ha intensificado la preocupación de los colombianos, quienes ven cómo su bolsillo se resiente ante la subida de precios. La propuesta de Petro, aunque alineada con tendencias globales de reducción de emisiones, enfrenta el reto de adaptarse a las condiciones socioeconómicas del país.

La transición hacia vehículos eléctricos, si bien es un objetivo deseable, requiere de un marco de políticas públicas que facilite el acceso a esta tecnología, incluyendo incentivos fiscales, mejoras en la infraestructura de carga y estrategias para reducir el costo de los vehículos. Mientras tanto, el debate continúa, reflejando la tensión entre la visión de un futuro sostenible y las realidades inmediatas de los colombianos





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