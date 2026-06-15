Petro propone "visas de sanidad" tras caso de abuso sexual de extranjero en Bogotá

El presidente Gustavo Petro pide a la Cancillería evaluar visado sanitario para estadounidenses luego de la captura de un extranjero acusado de abusar sexualmente de una menor en Usaquén. El mandatario critica la impunidad y pide dignidad nacional.

El presidente Gustavo Petro generó controversia al solicitar a la Cancillería evaluar la imposición de " visas de sanidad " para ciudadanos estadounidenses que deseen ingresar a Colombia, luego del arresto de un extranjero señalado de abusar sexualmente de una menor en el norte de Bogotá.

El hecho ocurrió en un edificio del barrio Usaquén, donde vecinos alertaron a la Policía Metropolitana sobre un adulto que realizaba actos abusivos con un niño. La policía rescató al menor, que fue trasladado a un hospital para valoración médica, mientras que el sospechoso quedó bajo custodia para verificación de identidad y antecedentes. En el lugar se hallaron otros dos menores de edad, lo que agravó la percepción del caso.

Petro, a través de su cuenta en X, expresó su indignación y propuso medidas migratorias más estrictas.

"No más, igual que nos ponen visas, hay que poner visas de sanidad, para evitar que pedófilos que en EE. UU. abundan vengan con dólares a dañar la cabeza de padres y madres que sabemos entregan a sus niñas y niños para el placer sexual", escribió. El mandatario añadió que Colombia debe tener dignidad para escoger su propio camino y criticó a quienes, desde Miami, buscan convertir al país en un "prostíbulo pervertido".

Afirmó que muchos extranjeros llegan a realizar actos que no pueden hacer en Estados Unidos porque viven "solitarios y reprimidos" y consideran a Colombia un país inferior. Petro insistió en que se debe hablar de tú a tú y aceptar las reglas nacionales, incluyendo el respeto a mujeres, niños y la naturaleza.

La Procuraduría General de la Nación condenó el acto de violencia sexual contra la menor y pidió a las autoridades garantizar la protección integral de los niños, adelantar investigaciones y verificar el restablecimiento de sus derechos. Asimismo, instó a actuar con celeridad y contundencia. El caso ha reavivado el debate sobre la entrada de extranjeros con antecedentes penales o conductas inapropiadas.

En Antioquia, especialmente en Medellín, se han registrado 48 inadmisiones de ciudadanos extranjeros en 2026, la mayoría estadounidenses, mientras que en 2025 fueron 80 rechazos en el aeropuerto José María Córdova. Petro busca endurecer los filtros migratorios para prevenir delitos sexuales, aunque la propuesta ha generado opiniones divididas en el ámbito político y jurídico





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