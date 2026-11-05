Petro rechaza acusaciones de corrupción de Deicy Jimenez y defiende integridad judicial

El exmandatario Gustavo Petro desestima las pruebas de Deicy Jiménez como sin valor legal, exigiendo que la justicia examine los hechos en expediente cerrado.

El expresidente Gustavo Petro emitió una contundente respuesta pública frente a las recientes acusaciones de corrupción y abuso de poder presentadas por Deicy Jiménez. El exmandatario reafirmó su compromiso con la transparencia judicial y desestimó la validez de las pruebas audiovisuales que la denunciante busca difundir en medios sociales, argumentando que tales materiales no han sido examinados por expertos ni valorados por ningún juez competente. Petro hizo un llamado directo a la ciudadanía para confiar en el debido proceso legal en lugar de juzgar los hechos a través de titulares de prensa.

Defensa de la reserva legal y ausencia de pruebas

El expresidente subrayó que el contenido audiovisual publicado por Deicy Jiménez no exhibe ningún acto de corrupción concreto, ya que no muestra contratos específicos, pagos realizados ni decisiones gubernamentales tomadas a cambio de favores. Petro explicó que, para que una acusación tenga peso legal, la persona que busca justicia debe entregar sus pruebas directamente a la Corte Suprema de Justicia y no a los medios de comunicación. El exmandatario reiteró que está cumpliendo estrictamente con la orden de reserva impuesta por un magistrado, evitando así comentar detalles sobre el contexto de grabación o la naturaleza de su relación pasada con la denunciante.

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Crítica al gobierno de Boyaca y la Ley Uva

Además de defenderse, Petro aprovechó su mensaje para lanzar una fuerte crítica contra el actual gobierno departamental liderado por Abelardo De La Espriella en Boyacá. El exmandatario condenó la firma de la normativa conocida popularmente como la Ley Uva, la cual reduce las penas para narcotraficantes bajo ciertas condiciones. Petro calificó esta iniciativa como una "ley de alcahuetamiento de narcos", asegurando que beneficia a quienes han generado violencia en Colombia mientras los debates públicos se centran en supuestas vidas íntimas de figuras políticas.

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Amenazas y protección para la denunciante

En su intervención, el expresidente reconoció que Deicy Jiménez ha denunciado amenazas en su contra y confirmó que ella cuenta actualmente con un esquema de seguridad implementado por el Estado. Petro pidió a las autoridades competentes proteger a la denunciante y a todas las personas que intervienen en el proceso legal, resaltando que las acusaciones han sido constantes desde que la disputa política se trasladó a las redes sociales. A pesar de sus críticas políticas, Petro afirmó que no manchará el nombre de las mujeres mencionadas, afirmando que ellas llegaron a sus posiciones por capacidad y esfuerzo.

Contexto de las acusaciones y alcance

Las acusaciones de Deicy Jiménez se basan en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se la observa en un encuentro privado con Petro, allegedly incluyendo besos y conversaciones cercanas. Jiménez sostiene que este material prueba que está diciendo la verdad sobre presuntos tratos de influencia que habrían ocurrido durante la presidencia de Petro y su periodo como congresista. La denunciante afirma que estas prácticas involucrarían a aproximadamente 40 mujeres y que conoció al exsenador en 2019 a través de una plataforma para adultos, buscando exponer una supuesta red de manipulación.