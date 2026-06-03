Petro rechaza respaldo de Trump a De la Espriella; candidato debe disculparse con periodista

El presidente Gustavo Petro criticó el apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella, mientras un juez ordenó al candidato disculparse por comentarios sexistas. La Registraduría desestimó acusaciones de fraude.

El presidente Gustavo Petro rechazó el respaldo del expresidente estadounidense Donald Trump al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta electoral del 21 de junio.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Petro afirmó: 'Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga la esperanza'. La declaración se produce luego de que Trump expresara su apoyo a De la Espriella, quien obtuvo el 43,74 % de los votos en la primera vuelta (10,3 millones de sufragios), superando al izquierdista Iván Cepeda, quien alcanzó el 40,90 % (9,6 millones de votos).

Petro, quien ha mantenido una postura crítica frente a la injerencia extranjera en los asuntos colombianos, consideró que el respaldo de Trump representa una amenaza a la independencia del país. Por su parte, Abelardo de la Espriella respondió al apoyo de Trump asegurando que, de llegar a la presidencia, 'haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con EE. UU.

', en referencia a una estrecha cooperación bilateral. Sin embargo, la campaña de De la Espriella también enfrenta controversias internas. Una jueza ordenó este martes 2 de junio al candidato retractarse y disculparse públicamente, en un plazo de 48 horas, con la periodista Laura Rodríguez, a quien hizo comentarios sexistas durante una entrevista transmitida en el programa digital 'Piso 8' el pasado 11 de mayo.

En esa ocasión, De la Espriella mostró una fotografía suya en un teléfono celular y, entre risas, pidió a Rodríguez que hiciera zoom en la zona de sus pantalones, refiriéndose a ella como 'cariño' y sugiriendo que se había ganado 'un voto bien bacano del electorado femenino'. La tutela de primera instancia exige que la disculpa se difunda por los mismos canales digitales que utilizó el candidato, con una visibilidad equivalente a la de las declaraciones originales.

De la Espriella ya se había disculpado previamente por este episodio en un mensaje en la red social X el 13 de mayo, donde afirmó que no actuó 'de mala fe' ni con intención de ofender, aunque reconoció que 'si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas'. La Registraduría Nacional también salió al paso de las acusaciones de fraude electoral formuladas por Petro, señalando que 'fueron mínimas las reclamaciones presentadas en las mesas de votación y en el escrutinio', lo que desestima las denuncias de irregularidades.

Mientras tanto, la senadora Paloma Valencia invitó a otros políticos como Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Fernando Oviedo a 'tomarse un café' para 'convencerlos de no votar por Iván Cepeda', en un intento de ampliar la coalición en torno a De la Espriella. La segunda vuelta presidencial se perfila como una contienda reñida, con acusaciones cruzadas y un clima político polarizado





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