Petro recupera finca de lujo vinculada a Paloma Valencia y la entrega a campesinos del Vichada

El presidente Gustavo Petro anunció la recuperación de un predio baldío de más de 6.000 hectáreas que había sido ocupado irregularmente por el primo de la candidata presidencial Paloma Valencia. El terreno, ubicado en Vichada, será entregado a familias campesinas como parte de la reforma agraria.

El presidente Gustavo Petro anunció la recuperación de un predio de lujo que pertenecía al primo de la candidata presidencial Paloma Valencia , como parte de un operativo realizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Policía Nacional.

El terreno, conocido como Buenavista, abarca más de 6.182 hectáreas en el municipio de La Primavera, Vichada, y había sido ocupado de manera irregular por clanes políticos y empresarios. Petro aseguró que la finca era baldía, es decir, propiedad del Estado, y que su ocupante irregular, Nicolás Laserna, primo de Valencia, se había apropiado de ella.

Durante la operación, se encontraron más de 600 cabezas de ganado y dos casas campestres de alta gama, lo que demuestra el uso económico ilegal de un bien público. El mandatario ordenó su devolución inmediata al campesinado de la región, destacando que las comunidades locales, a pesar de la gran extensión del departamento, no cuentan con tierras propias.

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, explicó que el predio Buenavista, ubicado en una zona rural, está compuesto por áreas de sabana natural, bosques de galería y morichales, con fuentes hídricas y suelos aptos para proyectos productivos. La recuperación de este terreno es parte de la política de reforma agraria del gobierno, que busca redistribuir tierras a los campesinos y combatir la apropiación ilegal de bienes baldíos.

Además, el presidente destacó que este caso refleja la corrupción y el clientelismo que han afectado a Colombia durante décadas, y que su administración está comprometida en revertir estas prácticas. La noticia ha generado reacciones en el ámbito político, especialmente por la mención directa a Paloma Valencia, quien ha sido criticada por su presunta vinculación con casos de corrupción.

Mientras tanto, el gobierno insiste en que la devolución de tierras a los campesinos es un paso fundamental para reducir la desigualdad y promover el desarrollo rural





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