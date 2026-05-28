Petro reitera su llamado a una Asamblea Nacional Constituyente en medio de gira por el Caribe

El presidente Gustavo Petro anunció que tras las elecciones presidenciales del 31 de mayo buscará recolectar firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de impulsar reformas sociales sin depender del Congreso.

El presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa su controvertida propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución Política de Colombia .

Durante un discurso en Sincelejo, en el marco de su gira por la región Caribe, el mandatario aseguró que regresará a la ciudad después de los comicios del próximo 31 de mayo para impulsar la recolección de firmas que respalden su iniciativa.

'Yo vendré aquí otra vez después de elecciones a pedirle la firma por la Asamblea Nacional Constituyente para que las reformas ya no sean promesas, para que con las reformas sociales no nos extorsionen', afirmó el jefe de Estado ante una multitud de seguidores. La propuesta ha generado un intenso debate político en el país.

Según explicó Petro, su objetivo es facilitar la aprobación de las reformas sociales que su Gobierno ha impulsado, especialmente en áreas como salud, educación y legislación laboral, sin tener que depender de las dinámicas partidistas del Congreso.

'Algunos congresistas se creen con el derecho de extorsionar al pueblo y de extorsionar al presidente y eso no va más. Por eso hay que lograr que el constituyente, que no es más que el pueblo, haga él mismo las reformas sociales que necesita', sostuvo. Estas declaraciones se producen en un momento en que el presidente enfrenta nuevos cuestionamientos por presunta participación en política, luego de varios pronunciamientos durante su gira por el Caribe colombiano.

Petro también aprovechó la ocasión para desmentir las acusaciones de que su propuesta busca una eventual reelección.

'No me quiero reelegir, no me gusta el poder. Yo no estoy haciendo una reforma y un añadido a la Constitución del 91 por mí, no me interesa', señaló enfáticamente. El mandatario afirmó que no teme a las críticas ni a los enfrentamientos políticos, poniendo como ejemplo la reciente tensión diplomática con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

'No le tengo miedo ni a Trump ni a nadie. Mi compromiso es con el pueblo colombiano', dijo. En el mismo evento en Sincelejo, el presidente lanzó críticas veladas a varios candidatos presidenciales, a quienes acusó de 'disfrazarse de animales' para captar votos durante la campaña electoral. Aunque evitó mencionar nombres, insistió en que el país debe decidir si continúa 'el camino de la transformación' que, según dijo, representa su proyecto político.

La oposición ha rechazado la propuesta de la Asamblea Constituyente, argumentando que es un intento de Petro de perpetuarse en el poder y debilitar las instituciones democráticas. Mientras tanto, analistas políticos señalan que la iniciativa enfrenta enormes obstáculos legales y políticos, y que su viabilidad es incierta.

En resumen, la gira de Petro por el Caribe ha servido para reafirmar su compromiso con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, una idea que promete seguir siendo el centro del debate político colombiano en las próximas semanas. Las elecciones del 31 de mayo serán un termómetro para medir el apoyo popular a esta y otras propuestas del Gobierno.

La polarización no da tregua, y ambos bandos se preparan para una contienda electoral que podría definir el futuro de las reformas sociales en el país





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