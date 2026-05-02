Petro responde a críticas del ELN y abre una ventana a diálogo condicionada al fin de economías ilícitas

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de un líder del ELN, reiterando su disposición a dialogar si el grupo guerrillero desmantela sus economías ilícitas. El mandatario rechazó las acusaciones de incumplimiento de acuerdos y atribuyó la ruptura del proceso de paz a la violencia del ELN en el Catatumbo.

El presidente Gustavo Petro abordó directamente las declaraciones realizadas por un alto mando del Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) en el departamento del Chocó, quien expresó críticas severas hacia la actual administración gubernamental, acusándola de incumplimientos en los acuerdos de paz previamente establecidos.

En respuesta a estas acusaciones, el presidente Petro dejó claro que la posibilidad de retomar un diálogo con el ELN no está completamente descartada, aunque condicionada a acciones concretas por parte del grupo guerrillero. El mandatario enfatizó que un paso fundamental para reabrir las vías de negociación es el compromiso del ELN con el desmantelamiento de sus estructuras económicas ilícitas.

“Si el ELN decide desmantelar con nosotros economías ilícitas se abren de nuevo caminos para la paz”, afirmó Petro, subrayando que esta condición es esencial para avanzar hacia una solución pacífica y duradera. Esta declaración se produce en la recta final de su mandato, en un contexto de incertidumbre sobre quién será su sucesor y cómo se continuarán las políticas de paz en el futuro.

La respuesta presidencial busca clarificar la postura del gobierno frente a las críticas y reafirmar su compromiso con la búsqueda de la paz, aunque con una estrategia que prioriza la erradicación de las fuentes de financiación ilícitas del ELN. El presidente Petro busca establecer una correlación directa entre la disposición del grupo armado a abandonar las actividades ilegales y la voluntad del gobierno de reanudar las conversaciones.

Esta estrategia se basa en la premisa de que la paz sostenible solo puede lograrse si se ataca la raíz del conflicto, que, según el gobierno, reside en las economías ilícitas que financian a los grupos armados. La insistencia en este punto refleja una visión estratégica que busca transformar la dinámica del conflicto, pasando de una negociación centrada en la desmovilización a una que priorice la transformación económica y social de las regiones afectadas por la violencia.

El presidente Petro ha propuesto un modelo de desarrollo alternativo que se basa en la legalización de actividades económicas, el respeto al medio ambiente y la inclusión social, como una forma de ofrecer a los combatientes una alternativa viable a la violencia. En su mensaje, el presidente Petro se dirigió específicamente a ‘Emerson Alirio’, el líder guerrillero que realizó las críticas, refutando sus argumentos y señalando que no reflejan la verdadera razón por la que el proceso de paz se estancó.

Petro rechazó la afirmación de que la falta de recursos para la reincorporación de los combatientes fue el principal obstáculo para la continuidad de las negociaciones. En cambio, argumentó que la propuesta presidencial de desmantelar la economía ilícita y reemplazarla por actividades legales no fue tenida en cuenta por el ELN.

El presidente destacó los avances logrados en el sur del país, donde las cooperativas de transformación de café y cacao han demostrado ser un modelo exitoso de desarrollo económico sostenible. Asimismo, mencionó la posibilidad de otorgar títulos mineros para la extracción de oro en regiones como el Chocó, Nariño y el Nordeste antioqueño, siempre y cuando se garantice el respeto al medio ambiente y a los recursos hídricos.

El gobierno, según Petro, ya está comprando oro a precios internacionales, lo que demuestra su compromiso con la legalización de la actividad minera y la generación de ingresos para las comunidades locales.

“Sobre la transformación legal, ecológica y democrática de la riqueza del territorio se puede financiar el tránsito de miles de combatientes hacía el trabajo asociativo y la paz”, enfatizó el presidente, destacando el potencial de esta estrategia para financiar la reincorporación de los combatientes a la vida civil. Esta propuesta busca crear un círculo virtuoso en el que la legalización de la economía, la protección del medio ambiente y la inclusión social se retroalimenten mutuamente, generando un impacto positivo en las regiones afectadas por el conflicto.

El presidente Petro considera que esta es la única forma de lograr una paz duradera y sostenible, que no se limite a la firma de acuerdos, sino que se traduzca en una transformación profunda de las condiciones sociales y económicas que alimentan la violencia. El presidente Petro reiteró que el punto de partida para cualquier negociación con el ELN debe ser la aceptación de desmontar la economía ilícita.

“El comienzo de la paz está en la aceptación de desmontar la economía ilícita. Con las organizaciones que decidan este propósito continuamos negociando con apoyo de otros gobiernos”, declaró el mandatario.

Sin embargo, también reconoció que la decisión del ELN de suspender las negociaciones y extenderlas al próximo gobierno fue, en su opinión, un error estratégico, dadas las circunstancias políticas y económicas tanto en Colombia como en Venezuela, donde el país se enfrenta a amenazas externas. Petro argumentó que la verdadera razón de la ruptura del proceso de paz fue la decisión del ELN de intensificar sus acciones violentas en el Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela.

“Decidí congelar la mesa de Caracas por ese crimen de guerra”, afirmó el presidente, refiriéndose a los ataques perpetrados por el ELN en esa zona. Esta decisión, según Petro, fue motivada por la necesidad de proteger la integridad de las comunidades locales y de enviar un mensaje claro al ELN de que la violencia no será tolerada.

El presidente enfatizó que el gobierno está dispuesto a seguir buscando la paz, pero que no lo hará a costa de ceder ante la presión de los grupos armados. La postura del gobierno se basa en la firmeza de los principios y en el compromiso con la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

El presidente Petro concluyó su mensaje reafirmando su compromiso con la búsqueda de la paz, pero dejando claro que esta solo será posible si el ELN decide abandonar la violencia y comprometerse con el desmantelamiento de sus estructuras económicas ilícitas. La pelota, según el presidente, está ahora en manos del ELN





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